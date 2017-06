(AMPLIACIÓN) REINO UNIDO. RAJOY FELICITA A MAY, MIENTRAS SÁNCHEZ E IGLESIAS FELICITAN A CORBYN

Etiquetas

- Rivera constata el “error” de May al adelantar elecciones. El presidente del Gobierno español y del PP, Mariano Rajoy, es él único líder de los cuatro principales partidos políticos en España que ha felicitado a la primera ministra británica, Theresa May, por su victoria en los comicios de este jueves.“Felicidades a Theresa May por su victoria electoral. Seguiremos trabajando por una relación fructífera en interés de los ciudadanos”, publicó el presidente del Ejecutivo en un mensaje en la red social Twitter que firma con sus iniciales, “MR”.Los resultados en las elecciones británicas han provocado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, felicite al líder laborista, Jeremy Corbyn, por sus resultados, al igual que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y que, por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, califique de “error” la estrategia de los conservadores y de la primera ministra, Theresa May. Una vez conocidos los resultados, el líder del PSOE lanzó un mensaje por Twitter en el que da la “enhorabuena” a Corbyn y a los laboristas por haber logrado 29 escaños más y situarse en 260 parlamentarios. “Gran campaña y excelente resultado, los británicos merecen un gobierno que se preocupe de la mayoría”, indica. En la misma red social, Iglesias felicitó a Corbyn por su “resultado magnífico” e indicó que les encontrarán “a su lado para derrotar la austeridad y la xenofobia en toda Europa”.El resultado electoral arroja, por el momento, 313 escaños para los conservadores de May, quedándose a 13 de los necesarios para confirmar su mayoría parlamentaria. Ante este dato, Rivera afirmó que “los conservadores cometieron un error con el ‘Brexit’, y ahora adelantando elecciones”. “Copiar a los populistas no es solución”, agregó.