(AMPLIACIÓN) EL GOBIERNO VE “MUY DIFÍCIL” QUE SÁNCHEZ LLEGUE A LA MONCLOA CON PODEMOS Y CIUDADANOS COMO “COMPAÑEROS DE CAMA”

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó este jueves que lo "sensato" es pensar que resulta "muy difícil” que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, llegue a La Moncloa con Podemos y Ciudadanos "como compañeros de cama".En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Méndez de Vigo valoraba así que Sánchez haya anunciado que se "esforzará" para conseguir "cuanto antes una amplia mayoría parlamentaria en el Congreso que desbanque al PP del Gobierno". Para ello, el líder socialista dice que volverá a intentar el acuerdo con Podemos y Cs y, si no lo consigue, intentará forzar elecciones.A este respecto, Méndez de Vigo señaló que es cierto que "la política hace extraños compañeros de cama, pero éstos me parecen extrañísimos”, en referencia a que Sánchez convenza a la vez a Pablo Iglesias y a Albert Rivera para llegar a La Moncloa. “No lo veo”, añadió el portavoz sobre esta alianza a tres bandas y también apuntó que no encuentra viable que el PSOE “vaya a aliarse con ERC”, partido que ayer votó favorablemente a la moción de censura impulsada por Unidos Podemos contra Mariano Rajoy. “¡Están muy lejos de la mayoría absoluta!”, insistió respecto a esta eventual gran coalición encabezada por los socialistas."PRESIDENTE A TODA COSTA"En cualquier caso, Méndez de Vigo sostuvo que “poca gente duda de que el objetivo de Pedro Sánchez es ser presidente del Gobierno a toda costa”, como ya intentó en el año 2016, pero recordó que el PSOE y Unidos Podemos suman 156 diputados. Además, advirtió de que sería una “pésima idea” alcanzar el poder para “desmontar” reformas del PP como la laboral.Sobre el debate de la moción de censura, reconoció que el presidente del Gobierno “sorprendió” con sus dos intervenciones. “Mostró que es un gran parlamentario, que tiene un proyecto para España, que apuesta por la estabilidad de nuestro país y fue muy notorio. Las cifras cantan”, defendió el portavoz.Por último, justificó que se le haya fotografiado en el pleno de la moción leyendo un libro, puesto que fue “larguísimo” y él “siempre” se lleva libros al Parlamento. “Aunque no se lo crean algunos, yo soy capaz de escuchar y leer al mismo tiempo y muchas veces la lírica compensa algunas cosas que se oyen”, bromeó.