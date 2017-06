(AMPLIACIÓN) IGLESIAS DICE A SÁNCHEZ QUE “SI DEFRAUDA, ESO SERÍA DEFINITIVO”

Etiquetas

- Afirma que el liderazgo de Pedro Sánchez “abre caminos muy interesantes” para formar una alternativa de gobierno en la que Cs "se autoexcluye" . El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, trasladó este viernes al líder socialista, Pedro Sánchez, que tiene una tarea “enormemente difícil” por delante, que es cumplir su palabra tras haber ganado las primarias. “Si defraudara, eso sería definitivo”, afirmó. El dirigente de la formación morada explicó en una entrevista en la Ser, recogida por Servimedia, que tras el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy le envió un mensaje al secretario general del PSOE para trasladarle sus “buenas sensaciones” en cuanto a la relación entre Podemos y los socialistas, a lo que Sánchez le contestó que hablarían tras el Congreso Federal del PSOE de este fin de semana. Le dijo que sería “razonable” que se vieran tras ese cónclave, cita que, subrayó, es importante para armar una alternativa de gobierno en la que no contempla que esté Ciudadanos, que a su juicio "se autoexcluye" al continuar sosteniendo al PP. “Será más fácil que nos pongamos de acuerdo entre progresistas”, apostilló, para a renglón seguido insistir en que los de Albert Rivera tienen un modelo muy distinto al de Podemos, por lo que es casi imposible llegar a entenderse.Iglesias pone ahora el punto de mira en Sánchez, de quien dijo que tiene una tarea “enormemente difícil”, que es “cumplir” la palabra que dio a su electorado en la campaña de las primarias. “Si defraudara, eso sería definitivo”, indicó el líder de Podemos, que se ha mostrado desde el debate de la moción de censura muy proclive a intentar entenderse con el dirigente socialista, porque “solos no podemos”. Así, teniendo en cuenta que toda “alternativa” pasa por sentarse a dialogar con el PSOE, Iglesias prefirió esperar a que Sánchez estructure su Ejecutiva este fin de semana para después buscar un camino de entendimiento. Para el dirigente de Podemos, los números dan parlamentariamente hablando, teniendo en cuenta el resultado de la votación de la moción de censura: 82 votos a favor (Podemos y sus confluencias, más ERC y EH Bildu), 170 en contra (PP y sus aliados junto a Ciudadanos) y 97 abstenciones (PSOE, PDECat y PNV).No obstante, el líder de los socialistas se inclina más por un acuerdo que pase por Podemos y Ciudadanos, y si no se materializa, trataría de forzar elecciones generales.