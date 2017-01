(AMPLIACIÓN) PUIG DICE QUE PARA EL PSOE AHORA ES “MÁS IMPORTANTE” EL PROYECTO QUE EL DEBATE DE NOMBRES

Etiquetas

- “No es una cita simplemente de intentar corretear por los pasillos del poder, hay que hacer algo más serio, presentar proyectos", apostilló. El presidente de la Generalitat Valenciana y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, pidió este lunes que “cualquiera que tenga algo que aportar” al PSOE, que dé el paso y se presente a la Secretaría General del partido, porque lo “importante” es el proyecto.En este sentido, Puig reclamó que se acabe el “ombliguismo político” y se dejen al margen los debates "nominalistas”. Apostó por no perder la “oportunidad” que se presenta y cerrar el debate abierto en el partido, por lo que hay que "presentar proyectos" y no "corretear por los pasillos del poder".Durante su participación en el Foro El Mundo, el presidente valenciano no entró a valorar la candidatura de Patxi López y se limitó a decir que “cualquier persona que quiera aportar algo al futuro PSOE, tiene que dar un paso y dar sus ideas”. “Me preocupa muchísimo más contemplar la remodelación de proyectos políticos que en estos momentos cualquier cuestión nominalista”, apostilló. El presidente valenciano reconoció que no le sorprendió la decisión de López, pero no quiso valorar ni ésta ni la posible candidatura de Pedro Sánchez, aunque lanzó un mensaje en clave interna. Preguntado por si la candidatura del exlehendakari viene a abortar la posibilidad de Pedro Sánchez de pelear por el liderazgo del PSOE, señaló que “si Pedro Sánchez tiene un proyecto tendrá que explicarlo, si Patxi López tiene un proyecto tendría que explicarlo”. “Aquí no se trata de hacer pseudocoaliciones, se trata de explicar exactamente qué es lo que se quiere”, apostilló. Además, el también líder de los socialistas valencianos recordó, sobre López y Sánchez, que “cada uno ha tenido también sus oportunidades y, en este caso, son personas conocidas y tienen pasado. Yo no lo voy a explicar, pero cada uno sabe lo que ha hecho en el pasado”.En esta línea, Puig, próximo a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, afirmó que “si hay personas que quieren acudir a esta cita democrática, adelante, pero no es una cita simplemente de intentar corretear por los pasillos del poder, hay que hacer algo más serio, presentar proyectos”.