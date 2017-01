(AMPLIACIÓN) EL CONGRESO APRUEBA EL INSTRUMENTO EXTRAJUDICIAL PARA DEVOLVER LAS CLÁUSULAS SUELO

Etiquetas

El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este martes el real decreto ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas, que establece un mecanismo extrajudicial para recuperar lo cobrado de más por la banca.Este real decreto salió adelante con 166 votos a favor, 88 en contra y 87 abstenciones. El PSOE se abstuvo en la votación tras el acuerdo alcanzado con el PP y Ciudadanos en esta materia. Finalmente no será tramitado como proyecto de ley porque el Gobierno y otros grupos entienden que se mantendría la inseguridad jurídica.Durante la defensa del texto, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, subrayó que el mecanismo extrajudicial será "eficaz" para los afectados.El titular de Economía manifestó que la intención del Ejecutivo es "dar una respuesta eficaz" a los consumidores afectados y que tenga "el mínimo coste posible".Además, el ministro advirtió de que, si todos estos casos se judicializasen, podrían "colapsar" la Justicia en España, si bien recordó que todo cliente que no quiera acogerse a este procedimiento podrá continuar con su reclamación judicial.Guindos quiso agradecer las contribuciones de los grupos que han supuesto una "mejora" del texto y es "fundamental" que se apruebe como tal y hubiese dado incertidumbre y hibiera acabado perjudicando a los consuimidores.Por parte, del PSOE, Margarita Robles, señaló que la abstención de su partido es por "responsabilidad", si bien "no es aceptable el aire triunfalista del Gobierno", puesto que "se han visto obligados a resolver este problema"."No podíamos dejar a 1,9 millones de personas afectadas olvidadas", dijo Robles, tras advertir de que "algunos pensaban hacer un negocio con las reclamaciones", en referencia a los bufetes de abogados.Desde Ciudadanos, Juan Carlos Girauta arremetió contra los grupos que no han negociado este texto "porque no han sabido o no han querido". "Algunos ven los toros desde la barrera", en referencia a Podemos, y "prefieren revolvarse en la demagogia".Según Girauta, "estamos ante un asunto muy grave, porque era un abuso masivo, lesivo y prolongado en el tiempo sobre millones de personas".Por su parte, el diputado de Unidos Podemos Alberto Montero, denunció la "asimetría" entre el consumidor y el sistema bancario, puesto que son los consumidores los que tienen que tomar la iniciativa y no la entidad.Según dijo, "ha tenido que ser un banco", en referencia a Bankia, "que lance la señal de que si el sistema financiero quiere recuperar su reputación, es necesario devolver todo lo que se ha estafado"."Cuando nosotros decimos que no, es que no, y otros lo argumentan, lo defienden y luego dicen, bueno, vale, pues me abstengo", añadió Montero.