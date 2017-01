(AMPLIACIÓN) PATXI LÓPEZ SE PRESENTA PARA “RECONSTRUIR” AL PSOE Y “UNIR A TODOS” EN UN “MISMO PROYECTO”

Etiquetas

-“No son tiempos de cálculos de poder si no de propuestas claras” para los militantes y los ciudadanos . El diputado por Vizcaya y ex presidente del Congreso y del Gobierno vasco, Patxi López, anunció este domingo que presentará su candidatura a la Secretaría General del PSOE “con fuerzas” para “reconstruir” el partido y “unir a todos” en un “mismo proyecto”. López presentó su candidatura en la sede de la Fundación Diario Madrid con un discurso muy directo a la militancia y presentando un proyecto de partido de izquierdas. “Creo que la economía es un bien público y debe estar sujeto a las normas de la política”, afirmó. Hizo la presentación de su candidatura ante los medios de comunicación, la “ciudadanía y la militancia” en un acto con una cuidada puesta en escena que demuestra que cuenta con infraestructura porque se vieron incluso a trabajadores de Ferraz en la época de Pedro Sánchez. Habló sobre una tarima roja, con el logo y las siglas del PSOE en los laterales sobre fondo blanco, pero con la innovación de un nuevo dibujo de la ‘rosa socialista’ sin espinas y con tallo verde. López se presentó sólo, aunque llegó acompañado de su mujer, Begoña Gil, porque “la primera relación que se debe visualizar es la del candidato con la militancia”. “Volvamos a ponernos en pie, dando lo mejor de nosotros mismos para hacer del PSOE el partido que todos los progresistas de España necesitan”, dijo. En esta línea, apostó por volver al socialismo “clásico”, en la lucha contra las desigualdades y por la libertad, y no ser solo el “analgésico” de las políticas de derechas. Sostuvo que el PSOE tiene que hacer una “defensa radical de sus posicionamientos”. Si bien, defendió que se alcancen acuerdos en políticas de Estado pero que los socialistas deben ser fieles a sus ideas y apostar, por ejemplo, por derogar la reforma laboral y no hacer matizaciones.Su candidatura, dijo, “no es contra nadie, sino por un Partido Socialista unido e integrador” y, por tanto, no va a dar “ningún argumento” para que otro candidato no se presente. De hecho, dejó claro que no habrá integración sino que habrá lucha hasta el final y votación.En este sentido, afirmó que “la prioridad es recuperar la unidad, salir de un congreso sin vencedores ni vencidos” y que el 39 Congreso sea el de “integración, la unidad y la suma para hacer un PSOE fuerte”.Por ello, insistió en que no va a prescindir “absolutamente de nadie” e incluso avanzó que defiende una “dirección colectiva”. Preguntado si su candidatura es relevo del ‘sanchismo’ – corriente afin a Pedro Sánchez-, rechazó etiquetas y bromeó diciendo que no sabe si ahora habrá ‘susanismo’ (afines a Susana Díaz) o ‘patxismo’. “No soy sector crítico, soy oficial, porque quiero representar al PSOE, las etiquetas no las comparto”. PEDRO SÁNCHEZEn su exposición de más de una hora, López –que perteneció a la Ejecutiva que lideraba Pedro Sánchez y lo apoyó hasta el final- reconoció que le gustaría que el ex secretario general socialista se sumase a su proyecto.De hecho, López afirmó que ha empezado solo pero quiere “llegar con miles y miles de compañeros detrás” al final de esta campaña y, para ello, ha hablado “con mucha gente”. Asegura tener el “respaldo de muncha gente para dar este paso” al que le gustaría que se sumaran “todos” si bien considera que la militancia tiene que ser “capaz de escoger, de decidir” entre los proyectos. En este capítulo, López reconoció que fue un “error” la abstención del PSOE que permitió el Gobierno de Mariano Rajoy, si bien recalcó que acataba la decisión por “cultura de partido”, ya que la decisión la tomó democráticamente el máximo órgano del PSOE.Preguntado por si le gustaría ser candidato a la Presidencia del Gobierno, se limitó a indicar que esta “centrado” en alcanzar la Secretaría General del partido y que quien en el “futuro” sea el candidato a La Moncloa lo decidirán los militantes y simpatizantes en elecciones “primarias abiertas”.PSCPor otra parte, sobre la revisión actual en la relación PSOE y PSC, López dijo que le “parece bien” que haya esas conversaciones, pero subrayó que deben concluir con una propuesta porque donde se tiene que “definir y decidir” esa relación es el Congreso. “No corresponde tomar ninguna decisión antes del Congreso”. GESTORANo quiso entrar a valorar la actuación de la Comisión Gestora pero se mostró confiado en que mantendrá su “neutralidad” y una “absoluta imparcialidad” porque “la gestora nos tiene que conducir ahora al Congreso”.Patxi López no tiene prisa y todavía está cerrando su equipo, aunque ya cuenta –y estaban en el acto- con el exportavoz en el Senado Óscar López y el ex consejero Rodolfo Ares, ambos miembros de la dirección de campaña de Pedro Sánchez en las pasadas elecciones.En la organización del acto había personal técnico de la época de Sánchez, así como el que fuera jefe de gabinete del último secretario de organización del PSOE, Juan Ramón Ferreira, y el por entonces coordinador de actos públicos, Marcos Ramírez.Patxi López ya prepara para la semana que viene su primer acto como futuro candidato en su pueblo, en Portugalete (Vizcaya).