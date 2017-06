(AMPLIACIÓN) MOCIÓN. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS TUMBA LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA RAJOY

Etiquetas

El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó este miércoles la moción de censura promovida por Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por 82 votos a favor (Podemos y sus confluencias, más ERC y EH Bildu), 170 en contra (PP y sus aliados junto a Ciudadanos) y 97 abstenciones (PSOE, PDECat y PNV).Al no alcanzarse la necesaria mayoría absoluta, el candidato alternativo, Pablo Iglesias, no queda investido y Mariano Rajoy continúa como presidente del Gobierno. La votación fue pública por llamamiento en aplicación de la Constitución y el Reglamento del Congreso de los Diputados, de forma que los parlamentarios fueron pronunciando su voto al ser llamados por su nombre por un secretario de la Mesa desde la tribuna. La principal incidencia de la votación fue protagonizada por el diputado del PP Jorge Moragas, que pronunció un "sí" corregido inmediatamente con un "no" entre risas de sus compañeros y con gestos de no creerse lo que acababa de ocurrir. Otra aparente confusión no fue tal, ya que la abstención de Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, fue erróneamente repetida por el secretario de la Mesa como un "no" e inmediatamente corregida ante la aclaración sorprendida del diputado. Fueron contabilizados 349 votos, ya que el diputado del PDECat Ferran Bel estaba ausente y fue llamado a votar por el secretario tercero, Marcelo Expósito, sin obtener respuesta. Otros dos diputados ausentes emitieron su voto de forma telemática: Rita Bosaho, de Unidos Podemos, que votó a favor de la moción, y Alicia Sánchez-Camacho, del PP, que lo hizo en contra. La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, que protagonizó el martes un duro cara a cara con Pablo Iglesias, pronunció desde su escaño un contundente "pues no" cuando fue llamada a votar que suscitó murmullos y algunas risas entre los diputados. La votación se sucedió según lo previsto, con los votos a favor de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Compromís, además de los de ERC y EH-Bildu; en contra de los diputados del PP, de sus socios UPN y Foro Asturias además de Coalición Canaria, y también de Ciudadanos, y abstenciones del PSOE -incluido su socio de Nueva Canarias Pedro Quevedo-, del PDECat y del PNV.