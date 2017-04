(AMPLIACIÓN) PSOE. PATXI LÓPEZ SE PRESENTA “PARA UNIR AL PARTIDO Y RENOVAR EL PROYECTO POLÍTICO SOCIALISTA”

Etiquetas

- Responde a los ‘pedristas’ que sólo hay dos opciones: seguir con el enfrentamiento o buscar unidad. El expresidente del Congreso y del Gobierno vasco, Patxi López, presentó oficialmente este lunes su candidatura a la Secretaría General del PSOE para “unir al partido y renovar el proyecto político socialista”.López quiso registrar personalmente su candidatura en la sede del partido en Ferraz porque, aunque “se trata de un formalismo, de un acto sencillo”, para él “tiene toda la importancia”, ya que “para un militante socialista ser el secretario general de su partido es la mayor responsabilidad que pueda tener”. En este sentido, en declaraciones a los periodistas tras registrar su solicitud, remarcó que su “primer y más importante objetivo es la unidad”. “Sin unidad da igual a quién elegimos de secretario general, da igual a quién pongamos de candidato a presidente”, porque “perderemos todos”, remachó. “Hoy, para la gran mayoría de la ciudadanía el PSOE es sobre todo enfrentamiento interno y división. Mientras nos gritemos entre nosotros nadie nos va a escuchar”, advirtió. López aprovechó para responder a la idea que emana desde el equipo de Pedro Sánchez, otro aspirante a liderar el partido, de que “todo el mundo sabe que estas primarias son cosa de dos”, de Sánchez y de Susana Díaz, y que “el mismo Patxi López lo sabe". EL PSOE POR ENCIMAPara el diputado por Vizcaya, hay “algunos que están empeñados en dos opciones”, pero a su juicio éstas son las “de seguir con el enfrentamiento o buscar unidad”. “Es la hora de poner al PSOE por encima del interés personal”, remarcó.En este sentido, apostó por la “integración una vez que la militancia decida” quién debe liderar el partido y subrayó que “no se trata de 'si yo gano, todos detrás de mí', sino de comprometerse a integrar”.López subrayó el proceso democrático que suponen las primarias y dijo que “usarlas simplemente para enfrentar a unos militantes con otros es suicida”. “Dejemos los enfrentamientos personales, que no nos llevan a ningún sitio, y hagamos propuestas para el partido”, afirmó en un llamamiento al respeto entre compañeros.Además, reivindicó “un proyecto de izquierdas claro, nítido, sin matices y sin complejos”, “un proyecto autónomo y propio del PSOE sin complejos ante la derecha” y “que no busca el abrazo de radicalismos que no nos conducen a ningún sitio”.MAYORÍA SILENCIOSAAunque dijo que no iba a participar en críticas personales, sí lanzó algunos mensajes contra los otros dos candidatos cuando manifestó que seguirá con su campaña de “conversar” y no la de hacer “grandes mítines en los que los militantes sólo pueden aplaudir”.Para concluir, López se mostró “convencido de que la fuerza de mi candidatura es esa fuerza de la militancia silenciosa”, que el día 21 de mayo le dará su apoyo con el voto.Por ello, afirmó que recogerá los avales “suficientes” como para “oficializar” su candidatura porque “no es una guerra de avales”, sino de “ir buscando la confianza de los militantes para que con su voto decidan qué es lo que quieren”.“Mi objetivo no es superar a nadie, sino obtener los suficientes avales para ser candidato” y luego recibir “el apoyo de la mayoría silenciosa”.