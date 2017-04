(AMPLIACIÓN) PSOE. LOS ASPIRANTES TENDRÁN QUE RECOGER MÁS DE 9.300 AVALES

Etiquetas

- El censo del PSOE es de 11.000 militantes menos que en 2014. Los aspirantes a las primarias al PSOE tendrán que recoger más de 9.300 avales para solventar el trámite y convertirse en candidatos a la Secretaría General del PSOE.Según datos facilitados por Ferraz a los equipos de Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sanchez, el censo de afiliados del PSOE es de 187.360 personas, a falta de las últimas reclamaciones. El definitivo quedará publicado el 28 de abril, una vez ya está en marcha la campaña de recogida de avales. Con esta cifra, se ha calculado el 5% de avales mínimos que, según establece la normativa, deben recoger los aspirantes y se sitúa en 9.368 avales. En las primarias de 2014, el censo total fue de 198.364 militantes, lo que por el momento vaticina una diferencia de 11.004 militantes. En febrero de 2016, en la consulta sobre el acuerdo del PSOE de Pedro Sánchez con Ciudadanos, el censo se cerró en 189.256 personas. En las primarias de 2014, Pedro Sánchez -que venció finalmente en las urnas- recabó 41.338 avales, por encima de los 25.238 de Eduardo Madina y los 9.912 de José Antonio Pérez Tapias, los otros dos aspirantes. Para esta ocasión, Pérez Tapias se ha sumado al equipo de Sánchez, y Madina al de otra de las aspirantes, Susana Díaz. Entonces había que reunir un mínimo de 9.918 avales para ser oficialmente candidato. La cifra de censo se ofreció a los equipos de Díaz, López y Sánchez en la reunión que mantuvieron esta tarde con la Comisión Organizadora para abordar cuestiones logísticas.Desde la candidatura de López, Rodolfo Ares y Juan Ramón Ferreira reclamaron que al menos haya dos debates, uno sobre el modelo de partido y otro sobre proyecto político. Así, según dijo el exconsejero vasco, se pueden “contrastar” los diferentes modelos y defendió el que ellos tienen pese a las acusaciones de los ‘pedristas’ porque están “absolutamente seguros” de su proyecto y su candidato. En esta cuestión, los representes de Díaz, Pilar Alegría y Juan Cornejo, apostaron por la idea de la Gestora de que haya debates durante la campaña informativa (9 al 20 de mayo), una vez que ya estén confirmados los candidatos que han superado el corte de los avales. Alegría, en declaraciones a los periodistas, señaló que no se ha cerrado nada de fechas pero que la idea, como la de la Gestora, es que sea con los candidatos y se encomendó a una reunión posterior. En este sentido, desde el equipo de Sánchez, Santos Cerdán y Francisco Salazar no se cerraron a más debates y reclamaron que se decida “cuanto antes” la fecha para poder cerrar las agendas. “Estamos abiertos a lo que haga falta”, dijo Cerdán, tras pedir que si el 8 de mayo se conocen oficialmente los candidatos, ese mismo día se convoque una nueva reunión para cerrar este asunto.En la reunión, según explicó Cerdán, se les va a facilitar a las candidaturas una aplicación para que, introduciendo el DNI se pueda conocer si la persona es afiliada o no. Además, según detallaron desde los tres equipos, Ferraz enviará a todos los militantes una circular informándoles de cómo es el proceso de avales así como del procedimiento, por si no están en su provincia el día de la votación y quieren solicitar el voto desplazado para participar en otra provincia. Los aspirantes tendrán entre el 20 de abril y el 4 de mayo para recoger avales. De hecho, el modelo de aval individual, así como el colectivo, estará disponible en la página web del partido desde las 00.00 horas de este jueves.