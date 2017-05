(AMPLIACIÓN) PSOE. DÍAZ LOGRA 6.000 AVALES MÁS QUE SÁNCHEZ

Etiquetas

- Patxi López cumple el “trámite” y presenta 12.000 firmas. La candidatura de Susana Díaz ha registrado en Ferraz 63.517 avales, aproximadamente 6.000 firmas más que las 57.369 que ha reunido la candidatura de Pedro Sánchez a las primarias del PSOE. Patxi López ha presentado 12.000 avales.Antes de las 12 horas de hoy, los tres principales aspirantes a la Secretaría General del PSOE registraron en Ferraz los avales para cumplir el trámite necesario y seguir en las primarias. Para superar este requisito, debían presentar más de 9.368 avales.Según los datos de los equipos, el 70% de la militancia del PSOE ha participado en este proceso plasmando su aval por algún candidato. El número total de avales ronda los 132.000 y el censo definitivo de afiliados del PSOE que pueden participar en las elecciones a la Secretaría General es de 187.949 militantes.Según datos facilitados por la candidatura de Díaz, en las 26 cajas que portaban jóvenes del equipo había 62.617 avales, a los que se tienen que sumar unos 900 que estaban ya en la sede de Ferraz. Nino Torres, secretario general de Juventudes y representante de esta candidatura, se mostró “convencido” de que Díaz ganará las primarias y que será “la previa de la gran victoria” electoral al Partido Popular en las próximas elecciones generales. Torres, que fue el último en intervenir en Ferraz, no quiso valorar el dato de la candidatura de Sánchez y se limitó a indicar que hay que “esperar al recuento oficial”. El equipo de Sánchez, que se definió como la “candidatura de la militancia”, escenificó que la recogida de 57.369 avales es un “éxito abrumador” y que la cifra es "escandalosa" porque se ha logrado "sin contar con las estructuras" del partido. El secretario de Organización del PSOE en Navarra y coordinador del equipo de Sánchez, Santos Cerdán, confesó que “ni en los mejores presagios" pensaban contar con esa cifra, por lo que se mostró exultante. Junto a él estaban una quincena de militantes que se mostraron eufóricos al grito de “sí se puede” cuando el dirigente navarro ofreció el dato. Cerdán espera que se detalle el número de avales por “provincias” como ya ocurrió en las primarias de 2014.Los primeros en presentar los avales fueron los del equipo de Patxi López que, como se habían fijado, registraron la cifra “redonda” de 12.000 pese a que tenían más. Su objetivo era cumplir el “trámite” que fija la normativa para poder seguir en las primarias. Óscar López, coordinador de la candidatura del expresidente del Congreso y del Gobierno vasco, insistió en que “esto no es una competición de avales" y, por tanto, no les interesa el desglose por territorios, al tiempo que remarcó que lo de hoy no es una “meta volante”, sino la "casilla salida", el inicio de “todo”.En 2014, en las primarias en las que ganó finalmente a Eduardo Madina, Sánchez entregó 41.338 avales.El censo definitivo de afiliados del PSOE que pueden participar en las elecciones a la Secretaría General es de 187.949 militantes, un 5,2% menos que en las primarias de 2014, al registrar una pérdida de 10.415 afiliados.