(AMPLIACIÓN) PSOE. DÍAZ: "CADA DÍA ES UNO MENOS PARA UNA NUEVA VICTORIA ELECTORAL DEL PSOE"

- Pide “llegar agotados” para “volver a levantar” el partido y dejar atrás los “lamentos” . La presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, afirmó este sábado desde Elche (Alicante) que las primarias del partido son una “oportunidad real” de “volver a levantar” al PSOE y que "cada día es uno menos para una nueva victoria electoral". Además, pidió “rebeldía y ayuda” para “de nuevo, levantar España. Levantar este partido para levantar un gran país”.“No quiero que nadie se lamente, se han acabado las lamentaciones” y es hora de que se trabaje “mucho” para que "al final de la jornada, con todo nuestro esfuerzo estemos agotados, porque cada día que pasa es un día menos, y nos acercamos a una nueva victoria electoral del PSOE”. Así se expresó la candidata a liderar el partido ante casi 900 personas (según la organización) que comenzó su intervención recordando a su “amiga” Carme Chacón, recientemente fallecida, y afirmó recordándola que no pretende “ser la mejor de todos” sino rodearse de los “mejores” de este partido para “ganar la confianza” de nuevo de los ciudadanos. En este sentido, Díaz pidió ayuda para que el partido salga “unido, ganador y sin complejos” porque se deben presentar como una “oportunidad” para los 47 millones habitantes de España, porque con el “PSOE puede cambiar la vida a mejor”. Además, mostró el orgullo a sus raíces socialistas, haciendo gala de su lema ‘100por100 PSOE’, y pidió que, “después del debate” de las primarias, hay que “respetar a los que debaten y eso significa hablar bien de todos los compañeros apoyen a quien apoyen y tenga la posición política que tengan”. Díaz manifestó que quiere ser la secretaria general “de todos”, y por eso pide que se hable “bien del PSOE, que améis al PSOE, porque hay que darlo todo por este partido”. “Y respetar al PSOE y a todos los socialistas” porque es la primera tarea en estas primarias, y si lo hacemos así, saldremos unidos, no sobra nadie”, aunque reconoció que “va a hacer falta mucho esfuerzo”“Sé que no sobra nadie” y por eso abro las puertas para que vuelven los socialistas", apuntó la lideresa andaluza, quien abogó por hacerlo “con ganas de ganar”.“No voy a pedir perdón porque me gusta ganar, no ganar por ganar, sino porque es la mejor manera de cambiar la vida de las personas y las instituciones al servicio de la gente”, “que nos voten por ser los mejores”, afirmó la también presidenta de la Junta de Andalucía en un discurso en el que se centró mayoritariamente en cargar contra la derecha y reivindicar el legado socialista.“Que nos voten por nosotros mismo, no porque otros lo han hecho mal, por eso defiendo un proyecto ganador y sin complejos”. “Doy mi palabra, si soy secretaria general, no voy a permitir que los votos de los socialistas sirvan para entregar este parito a nadie, quiero un PSOE 100 por 100 de los socialista de todos los territorios”.Díaz afirmó que “la política del rencor y del odio no suma” y “la única que construye es la política en positivo y, por ello, quien hable desde el odio y del rencor, nunca trae nada bueno, enfrenta y conduce siempre a una vida peor”. “Los socialistas somos tolerantes, gente respetuosa”, concluyó.