(AMPLIACIÓN) PSOE Y PSC ACUERDAN QUE LOS SOCIALISTAS CATALANES VOTEN EN LAS PRIMARIAS DEL PSOE

El PSOE y el PSC acordaron este viernes que los socialistas catalanes participen en las elecciones primarias para elegir al líder socialista. Fuentes socialistas avanzaron que los dos partidos lo acordaron en la reunión de la comisión que revisa el protocolo de relación entre ambos partidos que se celebró este viernes en la sede central del PSOE, en Madrid. Dichas fuentes apuntan que se ha acordado que los militantes socialistas participen en todo el proceso congresual del PSOE pero todavía no está totalmente ultimada la fórmula.Ferraz emitió un comunicado conjunto en el que se asegura que las delegaciones del PSC y el PSOE tienen la “voluntad” de seguir “trabajando juntas en la defensa de un proyecto socialdemócrata compartido para España y Cataluña”.Ambas partes han estado dialogando sobre la definición de este proyecto y su articulación por ambos partidos. Asimismo, han abordado la política de alianzas electorales y la participación de los militantes del PSC en el Congreso del PSOE sin alcanzar ningún acuerdo concreto. Han decidido seguir negociando en los próximos días porque, según fuentes socialistas, se han estado abordando todos los puntos pero no se ha concluido nada. El PSOE y el PSC han decidido revisar el protocolo que les une después de las diferencias mantenidas ante la investidura de Mariano Rajoy. Los socialistas catalanes, pese a participar en el Comité Federal, no acataron la decisión de este órgano de abstenerse para facilitar la formación de Gobierno.