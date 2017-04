(AMPLIACIÓN) PSOE. PATXI LÓPEZ RESPONDE A ZAPATERO: “EN CATALUÑA NO HE ENCONTRADO NINGÚN PREJUICIO CONTRA NADIE”

Etiquetas

- Alerta de que “la división es el primer peldaño para pasar al abismo”. El diputado por Vizcaya y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, aseguró este martes que en sus diferentes visitas a Cataluña no ha encontrado “ningún prejuicio contra nadie”.De esta manera respondió en Madrid cuando se le preguntó por la afirmación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en Barcelona este lunes, donde dijo que hay “prejuicios” en Cataluña contra Susana Díaz por ser mujer y andaluza. En la presentación de su libro 'La izquierda necesaria', López afirmó que en las cinco visitas que ha hecho a Cataluña desde que anunció su candidatura ha estado con “miles de compañeros” y “en muchas de las agrupaciones” de los socialistas catalanes, y allí no se ha “encontrado ningún prejuicio contra nadie”. “Ningún socialista va a tener prejuicios contra una compañera socialista y mucho menos por ser mujer”, ya que el PSOE es el “partido de la igualdad”, subrayó el aspirante a ocupar la Secretaría General. CATALUÑALópez estuvo arropado en el acto, entre otros, por la socialista catalana y miembro de la Ejecutiva del PSC Meritxell Batet, que en las elecciones generales de diciembre de 2015 fue la número dos de la candidatura por Madrid tras Pedro Sánchez, y posteriormente, en las de junio, cabeza de lista por Barcelona. Una vez más, López defendió que el conflicto soberanista en Cataluña es una cuestión que “afecta a todos los españoles y no es el problema catalán”. Y apostó por evitar el “choque de trenes” y “desbrozar el problema para buscar soluciones concretas”. Esta cuestión la aborda en un capítulo en el que explica su apuesta por la ‘identidad nacional’.HACIA EL ABISMOHaciendo una lectura de los resultados de las recientes elecciones presidenciales en Francia, donde los socialistas sólo recabaron el 6% de los votos, el exlehendakari advirtió de que en España los socialistas han “perdido también casi la mitad de los votos” y además están “divididos”. “La división es el primer peldaño para pasar al abismo”, alertó el dirigente socialista vasco.En este sentido, tras criticar la división que hay en su partido y recordar su apuesta por la unidad, reconoció que es “dramático que en el PSOE” sigan enredados en “debates pequeños, sobre culpables”, “debates que no cuestionan nuestro pasado ni buscan razones de lo que está pasando”.Por ello, afirmó que él está “intentando dar la voz de alarma, diciendo que los pequeños parches ya no sirven”, sino que tienen que “hacer y rehacer un nuevo proyecto y un nuevo relato de la izquierda”, porque “la salida no es como ha demostrado Benoït Hamon en Francia, la de envolverse en una bandera revolucionaria, ni tampoco seguir con las políticas del pasado apelando a lo que fuimos”.Tras indicar que "la democracia es un sistema laboriosamente construido pero también en permanente cambio”, López hizo una exposición de su proyecto, que se basa en un nuevo pacto social, en una nueva fiscalidad más redistributiva y en un Estado emprendedor. Por último, el aspirante a la Secretaría General dijo que la situación que atraviesa la socialdemocracia es una cuestión que “tiene que aprovechar el PSOE”, porque no se trata de “un debate pequeño entre ‘patxistas’, ‘pedristas’ y ‘susanistas’, sino de protagonizar los grandes debates de la izquierda para volver a ser el instrumento imprescindible para cambiar una realidad injusta que nos está siendo impuesta a todos”.En la presentación de ‘La izquierda necesaria’, que ha escrito en el último mes y medio mientras elaboraba su proyecto para el PSOE, Patxi López estuvo acompañado por socialistas como Rafael Simancas, María González Veracruz, Rodolfo Ares, César Luena y Sara Hernández, todos ellos involucrados en la candidatura del expresidente del Congreso.