(AMPLIACIÓN) PSOE. SÁNCHEZ AFIRMA QUE “CATALUÑA ES UNA NACIÓN Y QUE ESPAÑA ES UNA NACIÓN DE NACIONES”

- Cuando era secretario general sólo hablaba de “singularidades”. El ex secretario general del PSOE y aspirante a la reelección, Pedro Sánchez, afirmó este sábado en Barcelona que “España es una nación de naciones y Cataluña es una nación”, por lo que abogó por reformar la Constitución y “llamar a las cosas por su nombre”. Así lo afirmó en un acto en Barcelona dentro de la campaña de primarias socialistas, ante más de 2.600 personas según la organización, donde reiteró también su intención de que un “reformado” Senado se traslade a la Ciudad Condal. En una entrevista que publica este sábado el periódico ‘La Vanguardia’, Sánchez adelantaba esta idea y sostiene que “España es una nación de naciones, con una única soberanía que es la del conjunto del pueblo español”. En el documento sobre su proyecto presentado en febrero, y que ahora está en revisión, se apuesta por “una reforma constitucional federal, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, que debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución”. En su etapa como secretario general, Sánchez no reconocía públicamente a Cataluña como nación sino que afirmaba que España es una nación plural y diversa y que dentro de ella se podían reconocer “singularidades” como las que aseguraba que tenía Cataluña. Y, de hecho, aseguró públicamente que en su reforma constitucional “no va a aparecer” el término nación.CORRUPCIÓNEn el acto de este sábado, Sánchez afirmó que "el problema de España y Cataluña son sus malos gobernantes", aquellos que se "envuelven en banderas para tapar la corrupción".En el acto socialista, el alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, afirmó que Sánchez es el “secretario general que comprende a Cataluña y el mejor que puede tener el PSOE”, porque “no sólo es el mejor secretario general para los socialistas, sino porque desde la derecha piensan que es el peor secretario general”. Además, afirmó que apuesta por este proyecto porque no quiere un partido que vive “en la añoranza” sino uno que “no para de mirar al futuro”. Por ello, señaló que en las primarias no se está “jugando si es uno u otro” el líder sino “qué partido” quieren y si este es del “siglo XX o del siglo XXI”.Sánchez comenzó su intervención pidiendo “respeto al partido” porque “el orgullo al PSOE no es patrimonio de la dirigencia sino de los afiliados de nuestra organización”. Se trata de una alusión directa al lema de campaña de Susana Díaz, que se define ‘100por100 PSOE’. Y reclamó un proceso “sin rencor y sin descalificaciones”.En la misma línea, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet y viceprimera secretaria del PSC, Nuria Parlon, afirmó que le “disgusta bastante cuando algunos dicen que ellos son el PSOE y que el resto somos del PSOE. El PSOE no es de nadie porque el PSOE es patrimonio de todos y de todas”.“El PSOE es de todos, y todos los militantes de base, cargos orgánicos, cargos electos tenemos la responsabilidad de honrarlo”.Aseguró que se necesita que Pedro Sánchez sea el “líder de nuestro partido porque es una persona que ha demostrado claramente lo que son las convicciones políticas, lo que es no traicionar los ideales”, tras recordar que dejó el acta de diputado para no votar abstención a la investidura de Mariano Rajoy. ABSTENCIÓNEl exalcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, subrayó que Sánchez es el “único” de los aspirantes que tiene proyecto en lugar de “eslóganes” y recordó que el pasado 1 de octubre, tras su dimisión, le mandó un mensaje en el que le decía que había sido un “honor tenerle de secretario general del PSOE", pero añadió este socialista apartado de la política que "no sé si el socialismo será el proyecto de mis hijos".Hereu resaltó que Sánchez tiene como “primer gran activo” su dimisión como diputado porque tuvo que “adaptar el dilema de ser coherente o mantener el cargo” y apostó “por la dignidad”.Por su parte, Pedro Sánchez, una vez más, vinculó el proyecto de Díaz –sin citarla- al PSOE que permitió con la abstención el Gobierno de Rajoy. En este sentido, afirmó que “algunos candidatos piensa que son todo el PSOE” lo que le genera “dudas” porque “es 0 por ciento PSOE abstenerse ante Rajoy, no cumplir con la palabra dada y la política del miedo”Por eso, “hagamos de estas primarias el kilómetro cero del gran cambio que necesita este país”, apuntó. Ante varios dirigentes del PSC, entre ellos el primer secretario Miquel Iceta, Sánchez apeló a la “lealtad” de los socialistas catalanes –que votaron no a Rajoy saltándose el mandato del PSOE- y recordó que “lo único” que encontró en el PSC durante sus años como secretario general es que son una “organización leal, leal con España, con Cataluña y con el PSOE”.