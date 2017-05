(AMPLIACIÓN) PSOE. SANCHEZ PLANIFICA UNA EJECUTIVA SIN ‘BARONES’

Etiquetas

- En la dirección inicial de 2014 había 10 líderes territoriales. La nueva Ejecutiva en la que está trabajando el secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, no contará con líderes territoriales. Así lo indicó el propio Sánchez en una conversación informal con periodistas en su vuelta a la sede de Ferraz. De esta manera, cumple con la medida que venía en el programa con el que se presentó a las primarias del 21 de mayo. Esta medida, argumenta, se produce porque los llamados ‘barones’ ya están representados en el Consejo de Política Federal, un órgano federal en el que están todos los líderes de las federaciones del PSOE además de los portavoces parlamentarios. Sánchez está estudiando hacer cambios en la Ejecutiva de manera que ésta sea paritaria, intergeneracional y que suponga integración de las otras candidaturas Además, el secretario general espera que, en aras del Congreso Federal, se traduzca en el número de delegados el resultado que se ha obtenido a nivel provincial en las pasadas elecciones primarias. El reelegido como líder del PSOE ocupa desde hoy de nuevo su despacho y desde ahí empezará a tomar las primeras decisiones de la nueva etapa del partido. Sánchez acudió este miércoles a Ferraz por primera vez desde que venció en las primarias. Quiso que lo primero fuera una reunión con los trabajadores, con los que estuvo charlando varios minutos. Durante la campaña de primarias, Sánchez comentó que su Ejecutiva no sería una traslación de las fuerzas territoriales y, por eso, ahora está pensando en una nueva estructura de la que no quiso dar más detalles. Contrasta con la Ejecutiva con la que salió del Congreso Extraordinario de 2014 que lo ratificó como líder del PSOE. Entonces, en la Ejecutiva Federal había un total de 10 secretarios generales territoriales. En concreto, como miembros con área en la dirección federal estaban Ximo Puig (Comunidad Valenciana), César Luena (La Rioja), José Miguel Pérez (Canarias), Patxi López (País Vasco) y Roberto Jiménez (Navarra). Además, como vocales estaban Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), José Ramón Besteiro (Galicia), Eva Díaz Tezanos (Cantabria), Francina Armengol (Baleares) y Tomás Gómez (Madrid). También hay que incluir, porque eran miembros natos de la Ejecutiva, a Javier Fernández (Asturias) y Susana Díaz (Andalucía) por ser los presidentes de dos órganos federales: Consejo para la Transición Industrial y Energética del PSOE y Consejo de Politica Federal, respectivamente.De los 38 miembros iniciales a la semana del Comité Federal del 1 de octubre en el que dimite Pedro Sánchez, la Ejecutiva se redujo a 35 miembros, de los que sólo cuatro era secretarios generales regionales, además de Díaz y Fernández.