(AVANCE) APROBADOS LOS NUEVOS OBJETIVOS DE DÉFICIT DE LAS AUTONOMÍAS CON EL VOTO EN CONTRA DE LAS REGIONES DEL PSOE SALVO EXTREMADURA

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne al Gobierno y las comunidades autónomas, aprobó hoy la nueva senda de consolidación fiscal y los objetivos de deuda pública para los próximos ejercicios (periodo 2018-2020).El CPFF dio el visto bueno a un objetivo de déficit para el subsector de comunidades autónomas del 0,4% en 2018, del 0,1% en 2019 y de estabilidad presupuestaria (0%) en 2020, según explicaron varios consejeros autonómicos a la salida de la reunión. Votaron en contra todas las comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Asturias, Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha, Baleares) salvo Extremadura, que se abstuvo; y también rechazó el acuerdo Cantabria. Cataluña no pudo votar al no asistir el consejero titular a la reunión.Por su parte, Canarias votó a favor, como también lo hicieron las autonomías gobernadas por el PP (Galicia, Castilla y León, Madrid, Murcia y La Rioja) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. De esta manera, con respecto al Consejo de la semana pasada han cambiado el sentido de su voto Canarias (de la abstención al respaldo) y Extremadura (del rechazo a la abstención). Cataluña, que no ha votado hoy, rechazó la semana pasada el acuerdo.