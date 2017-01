ARRIMADAS AFRONTA CON “NORMALIDAD” SER PORTAVOZ NACIONAL DE C´S DESDE BARCELONA

Etiquetas

Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, subrayó este lunes la “normalidad” de poder ejercer esa portavocía también a nivel nacional desde Barcelona, lo cual demuestra que el partido tiene un mismo discurso que puede defender en “todos los rincones” de España. En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, explicó que recibe con “honor” la propuesta de equipo que este lunes presentará el presidente del partido, Albert Rivera, para la reelección en el proceso de primarias de los próximos días y en la Asamblea del primer fin de semana de febrero. Su intención “sin duda” es compatibilizar la portavocía nacional del partido con el liderazgo de la oposición en Cataluña porque de hecho cree que eso “aporta un valor específico” de Ciudadanos. En contra de quienes la acusan de ablandar su discurso para atraer al nacionalismo moderado, aseguró que seguirá ejerciendo una oposición “firme y contundente al separatismo”, lo cual no significa que no se pueda hablar con los demás partidos sobre asuntos que preocupan a los catalanes. En otra entrevista en Antena 3, aseguró que su elección para esa nueva función no responde a un intento de “suma cero” con Juan Carlos Girauta, que seguirá siendo el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Lo que ocurre, explicó, es que Ciudadanos “ha crecido mucho” desde su última Asamblea y es necesario “reforzar el equipo”. “El movimiento se demuestra andando”, dijo, y el tiempo ha demostrado que en contra de muchas informaciones públicadas su relación con Rivera sigue siendo “fantástica”. “Con todos los ‘pollos’ que hay en otros partidos”, dijo Arrimadas, se ha intentado “buscar alguno” en Ciudadanos, pero la realidad es que es un partido “cohesionado” y “tan democrático que cada uno puede criticar lo que quiere”, incluido el sistema de votación y elección de cargos. En contra de quienes ven a Ciudadanos convertido en una “marca blanca” del PP, Arrimadas subrayó que el partido evitó unas terceras elecciones y está “obligando” al PP a emprender reformas que eran “impensables” hace un tiempo.