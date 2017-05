PSOE. LOS ASPIRANTES APELAN A LOS ORÍGENES DEL PARTIDO EN EL DÍA QUE CUMPLE 138 AÑOS

Etiquetas

Los tres principales aspirantes a la Secretaría General del PSOE recuerdan este martes el 138 aniversario del nacimiento, en la clandestinidad, del partido que fundó Pablo Iglesias en 1879 en Madrid.En su cuenta oficial, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz afirmó que “el PSOE cumple hoy 138 años. Trabajemos por un partido fuerte, unido, ganador y fiel a nuestros valores para mejorar la vida de la gente”.Por su parte, el ex presidente del Congreso y del Gobierno vasco, Patxi López, se hizo eco del vídeo que difundió el PSOE conmemorando el aniversario y añadió que “los grandes avances del pasado han venido siempre de la mano del PSOE. Los que vengan en el futuro también serán socialistas”.El ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, publicó en su cuenta que “el orgullo de nuestra historia no es patrimonio de la alta dirigencia, es patrimonio de la militancia”.Precisamente, Sánchez acompañó su felicitación con un vídeo de un minuto dirigido a los militantes recordando “138 años de lucha por la democracia, por un estado de bienestar fuerte, por el progreso económico y social, por las libertades de todos”.Apelando a los afiliados –Sánchez se ha erigido como el candidato de la militancia-, afirma que son los militantes los que han “hecho posible” y siguen trabajando “por un PSOE fiel a sus valores pero adaptado a los retos de hoy”.Por su parte, desde la plataforma 100 por 100 PSOE que respalda la candidatura de Díaz se ha publicado un vídeo en el que el militante José María Romero, que nació 2 de mayo de 1931, desvela que ha avalado a la presidenta andaluza “porque me parece que es buenísima, sin odiar a nadie”.“Si Susana no saliera secretaria general, yo respetaría al que saliera y lo defendería siempre. Me gusta Susana porque viene de abajo, de donde yo vengo, no de arriba. Que sale Sánchez, lo voy a respetar y defender. Como no puedo avalar a los tres, el hecho de votar a Susana no quiere decir que no sea bueno Pedro Sánchez, no lo conozco, pero Susana me gusta y hasta la quiero”.