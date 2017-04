(AVANCE) PSOE. SÁNCHEZ CONSIDERA SÓLO UN “DETALLE” LA RECOGIDA DE AVALES

Etiquetas

- Espera “sorpresas agradables”, porque el voto “no está sometido a ningún principio jerárquico”. El equipo de Pedro Sánchez no afronta la recogida de avales para ser candidato a la Secretaría General del PSOE como una batalla entre aspirantes, sino como un “detalle” para cumplir los pasos que le lleven a recuperar el liderazgo del partido.José Luis Ábalos, coordinador del equipo de Sánchez y diputado por Valencia, afirmó que puede ser “significativo” el número de avales que recoja cada candidatura. “Si uno consigue nivel de avales raspado, es evidente que hay unas ciertas dificultades”, reconoció a los periodistas. Si, por el contrario, “hay quien quiere impresionar en avales, te está demostrando las posibilidades”. Por ello, consideró que “todo es indicativo” y que “lo importante es que una candidatura tenga el suficiente respaldo como para que sea competitiva”.Ábalos afirmó que la situación es distinta a la de 2014, cuando Sánchez -que venció finalmente en las urnas- recabó 41.338 avales, por encima de los 25.238 de Eduardo Madina y los 9.912 de José Antonio Pérez Tapias, los otros dos aspirantes.“Las circunstancias de 2014 fueron otras. En este caso, creo que vamos a tener verdaderas sorpresas, muy agradables para nosotros”, manifestó. Dejó entrever que hay territorios que creen que “están en otra dirección porque el poder parece que oriente”, pero recalcó que el voto es libre, personal y “no sometido a ningún principio jerárquico”.De hecho, en un encuentro con periodistas, la otra coordinadora de la campaña del ex secretario general, la diputada por Asturias Adriana Lastra, afirmó que "los avales son parte del proceso. No se gana el 4 de mayo, sino el 21", en referencia a que el 4 de mayo se sabrán los avales de cada candidato y el 21 es el día de la votación para elegir nuevo líder del PSOE.