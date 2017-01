(AVANCE) PEDRO SÁNCHEZ OPTARÁ DE NUEVO A SER LÍDER DEL PSOE

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez dijo este sábado que será un “orgullo” volver a ser líder socialista y anunció desde Dos Hermanas (Sevilla) que se presentará a las elecciones primarias a la Secretaría General.Ante cientos de militantes que le aclamaban, Sánchez despejó la incógnita y anunció que daba el paso de presentarse a las primarias para recuperar el liderazgo del PSOE que dejó con su dimisión el 1 de octubre.“Muchos me pedís que sea vuestro candidato, no soy un político que se esconda, ni que ande con rodeos”, aseveró. “Será un honor liderar vuestro proyecto colectivo”.Y dijo que ahora tiene “más experiencia” y está con “más fuerzas y ganas” para volver a ser secretario general del PSOE.