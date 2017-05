(AVANCE) PSOE. PEDRO SÁNCHEZ INVITA A PATXI LÓPEZ A UNÍRSELE E INCORPORA SUS PROPUESTAS

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez, candidato a recuperar el cargo, dijo hoy que sería "un honor y un orgullo" que su rival a las primarias Patxi López se incorporara a su candidatura, y anunció que, lo haga o no, él asumirá las propuestas de López.En un acto de su campaña a las primarias en Alcalá de los Gazules (Cádiz), Sánchez alegó que para reconstruir la unidad en el PSOE "no hay por qué esperar" a las primarias y por eso quiso "tender la mano a Patxi López, mi querido compañero"."Con todo respeto, con toda humildad, sería un honor y un orgullo contar con Patxi López en esta candidatura antes del 21 de mayo", dijo, recordando que López y él han "compartido camino" en su rechazo a la abstención a la investidura de Mariano Rajoy y su deseo de abrir el partido a la participación y hacerlo "de izquierdas".Es más, añadió, "quiera o no quiera incorporarse", la candidatura de Sánchez hará suyas algunas de las propuestas de López para las primarias, incluida la de dirimir éstas con segunda vuelta en ediciones sucesivas y acabar con la recogida de avales. Precisamente, el que López quedara muy atrás respecto a sus competidores en los avales presentados, con algo más de 12.000, frente a los 62.000 de Susana Díaz y los 57.000 de Sánchez, había abierto las especulaciones de que éste podría tratar de captar al exlehendakari o el voto útil de sus partidarios para ganar las primarias.