Aguado critica a Podemos por "hacerles perder un día precioso para hablar de la gratuidad de los libros de texto"

El portavoz del Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha criticado a Podemos por "hacerles perder un día precioso para hablar de gratuidad de los libros de texto y en cambio hoy deben asistir a la moción de censura propuesta por Podemos "que no nos lleva a nada" y es "un espectáculo".

"No la apoyamos porque pensamos que no procede. Tenemos un acuerdo que está funcionando relativamente bien con Cifuentes. Ya no hay imputados por corrupción, no se suben impuestos, el precio del transporte se ha congelado y por supuesto no queremos ver a Podemos gobernando la Comunidad. Ya tenemos bastante con verlos a algunos ayuntamientos, que ellos dicen que son del cambio, pero son del cambio a peor", ha argumentado para votar en contra de dicha moción.

El líder regional de Cs también ha criticado al PSOE por "ponerse de perfil, llevan dos años poniéndose de perfil". "Nos trasladan la posibilidad de impedir que haya un gobierno de Podemos en la Comunidad y lo asumimos con total tranquilidad y muy a gusto. Nosotros no queremos un Gobierno de Podemos. Lo que queremos es ganar al PP en las urnas, que es donde hay que ganarles", ha dicho.

En su opinión, ellos propones cambalaches en los despachos y llegar a acuerdos por detrás a mitad de la legislatura. "Nosotros queremos ganar al PP en las elecciones de 2019 y para eso trabajamos, para llevar reformas y cambiar las cosas en una legislatura de transición en la que hemos conseguido que el PP ya no tenga mayoría absoluta", ha esgrimido.

"No queremos elegir ni entre susto y muerte. Hoy es un día perdido, que nos hace perder Podemos con un show. La semana pasada tuvimos el show de Cifuentes rodeada de su séquito para asistir a la comisión y ahora el de Podemos con una moción de censura que ni tiene programa ni proyecto ni apoyos y que nace muerto", ha añadido Aguado en los pasillos de la Asamblea.