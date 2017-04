Aguado: "No tenemos intención de apoyar tripartitos ni de permitir que Podemos gobierne"

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado que no tienen "intención de apoyar tripartitos ni mucho menos de permitir que Podemos gobierne la Comunidad de Madrid", al tiempo que ha abogado por "que haya estabilidad en la Comunidad de Madrid".

Así se ha pronunciado Aguado ante una posible moción de censura impulsada por Podemos, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha manifestado su apoyo a que "el partido que ganó las elecciones, que fue el PP, porque los madrileños así lo quisieron legítimamente, pueda cumplir la legislatura en tanto en cuanto cumplan el acuerdo de investidura".

"Nosotros no vamos a entrar en experimentos, en fórmulas mágicas a mitad de legislatura ni a mitad de partido, pero sí que vamos a seguir trabajando como hasta ahora para convencer a los madrileños de que hemos dado un paso importante, que es arrebatar ese gobierno de mayoría absoluta al PP, y que el siguiente paso tiene que ser ganarles en las urnas", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que "desde que Ciudadanos está en la Asamblea de Madrid no hay imputados ocupando cargos públicos" y "hay un gobierno en minoría del PP que está atado de pies y manos por un pacto contra la corrupción y por la regeneración democrática", y que mientras no haya incumplimiento del acuerdo de investidura no retirarán su apoyo a Cristina Cifuentes.

La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, ha advertido a Ciudadanos que "de nada vale que intenten hacer las críticas más duras y demostrar que son democráticos y regeneradores con gruesas palabras si siguen manteniendo con sus votos el apoyo al Gobierno de Cristina Cifuentes".

Tras anunciar que iniciarán una ronda de contactos con los grupos parlamentarios sobre una moción de censura, Ruiz Huerta ha dicho que es "una excelente ocasión para que Ciudadanos se retrate", para agregar que si estos últimos no se suman a la moción de censura, e incluso si no se suma tampoco el Grupo Socialista, continuarán con la misma porque "es un imperativo ético y político de nuestro grupo, que sí está comprometido con la regeneración".

Ruiz Huerta ha explicado que el primer punto de la hoja de ruta para la moción de censura es la consulta ciudadana, para la que todavía no hay fechas, seguido por la ronda de contactos entre los grupos parlamentarios, contando con sus "socios" IU y Equo, así como con la sociedad civil.

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha dicho que las mociones "primero hay que labrarlas", al tiempo que ha destacado que "son un instrumento legal válido, no son una ocurrencia ni una travesura, sino que son una posibilidad legal".

"No nos negamos a hablar para lograr una mayoría que cambie el gobierno y la forma de gobernar en Madrid", ha asegurado Gabilondo, quien ha considerado que la fórmula para lograr eso dependerá de las conversaciones con los otros grupos, pero que su deber es trabajar "para que eso ocurra, no para que eso se enuncie".

Así, ha afirmado que si hay un instrumento para que pase eso lo apoyarán y ha puntado que "hay otros instrumentos", al tiempo que ha considerado que "Ciudadanos está en una contracción".

Por otro lado, Podemos y PSOE han anunciado que van a presentar una Proposición de Ley en la que se propone que se reviertan los pasos iniciados por los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González para privatizar el Canal de Isabel II, con la conversión del ente público en Sociedad Anónima.