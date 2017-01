Aguirre discrepa de Gallardón: "Obtuve unos resultados inmejorables sin jamás renunciar a mis ideas"

Etiquetas

Asegura que "tenemos Mariano Rajoy para muchos años" y que Cospedal no tiene por qué dejar la secretaria general del PP

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha señalado este martes que no comparte la reflexión de Alberto Ruiz-Gallardón cuando, en un acto de FAES, afirmó que, en los últimos años, el centro derecha ha llegado a avergonzarse y a esconder sus principios en busca de mayorías electorales.

"Obtuve unos resultados inmejorables sin jamás renunciar a mis ideas y presentándome como soy", ha indicado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, donde ha indicado que ha defendido siempre sus principios liberales, que han "traído más bienestar, más empleo" y han apostado por los "más desfavorecidos".

Por eso, entiende que cuando Gallardón dijo estas palabras lo hacía "haciendo autocrítica" porque ella "jamás" ha renunciado a sus ideas. "Hizo autocrítica... no sé si era un plural mayestático o a si mismo", ha añadido, insistiendo en que no lo comparte. "Siempre he dicho lo que pienso", ha apostillado.

"TENEMOS RAJOY PARA MUCHOS AÑOS"

Por otro lado, ha señalado que no cree que nadie vaya a rivalizar con Rajoy en política. "Tenemos Mariano Rajoy para muchos años", ha asegurado, al tiempo que ha dicho que el año 2016 ha sido "extraordinario" para él porque se ha "consolidado como líder español indubitado" y como líder europeo.

En cuanto al sistema de primarias, ella apuesta por la de los republicanos franceses, que no son para elegir al líder del partido sino a candidatos. "Me decantaría (por éstas) para elegir al candidato porque en vez de votar los militantes puede votar todo aquel que comparte los valores y principios del partido y pagar 2 euros", ha explicado..

También ha contestado con un tajante "no" a si cree que Maria Dolores de Cospedal debe abandonar la secretaria general del PP porque sea ministra de Defensa. "No, nunca lo he creído", ha dicho Aguirre, quien ha destacado que otros como Alfonso Guerra, José Blanco o Francisco Álvarez Cascos fueron ministros y "todos han tenido cargos".

Sobre el accidente del Yak-42, ve una "cosa positiva" de este "revival" que obedece a que las izquierdas "no han parado de reclamar que se quite el presupuesto de Defensa y ahora dice que tiene que haber más para evitar que esto vuelva a suceder". No va a "juzgar" a Federico Trillo " de ninguna manera" y dice que estará "más afectado" que ninguno por lo ocurrido.

Respecto al extesorero del PP Luis Bárcenas y su declaración por el caso Gürtel, no teme que diga nada pero "sobre todo" le gustaría destacar que son cuestiones ocurridas "entre 1999 y 2005", por lo que ha pedido "celeridad a la justicia". "Que juzgue, y si hay que condenar, que condene, y si son inocentes, pues que queden libres pero no se puede alargar más", considera.

Por último, preguntada por si es más del PP o de FAES, ha recordado que ella era patrona de FAES y que ya no lo es. "Aznar nos ha quitado a todos los que estábamos en política. No estoy en FAES", ha explicado la expresidenta del PP en Madrid.