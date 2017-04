Ahmadineyad hace un llamamiento a la unidad en la región y pide cambios en la política exterior de Irán

Etiquetas

El expresidente de Irán Mahmud Ahmadineyad ha hecho este martes un llamamiento a la unidad a los países de la región, resaltando que los conflictos que azotan la zona "han sido impuestos desde el exterior".

"Todos los países deben cambiar sus políticas, incluidos Arabia Saudí, Turquía, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Irán, Omán y Siria", ha dicho, en una entrevista concedida a la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

"Tenemos que hacerlo cambiando nuestra política exterior. Tenemos que sentarnos (a dialogar). ¿Por qué luchamos entre nosotros? ¿Cuál es la razón?", se ha preguntado.

Así, ha resaltado que "la guerra ha causado grandes pérdidas y ha robado las riquezas (de la región)". "Esto es muy malo. Debe haber una invitación seria a las negociaciones, la paz y un mayor entendimiento entre nosotros", ha manifestado.

Por otra parte, ha justificado su decisión de presentar su candidatura a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 19 de mayo pese a que el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, le aconsejara que no lo hiciera.

Jamenei le trasladó entonces a Ahmadineyad que no se presentara como candidato presidencial porque su candidatura no iría "en su interés ni en el del país". "Crearía opuestos y divisiones bipolares en el país algo que creo que es dañino", señaló el ayatolá Jamenei, según la prensa oficial.

"El líder supremo me dio un consejo, pero no me pidió que no me presentara. Sólo fue un consejo", ha dicho, agregando que presentó su candidatura "porque la situación a nivel internacional, regional y nacional ha atravesado muchos cambios".

"Cada uno puede jugar un papel, y creo que es posible gestionar el país mejor de lo que está siendo gestionado ahora", ha remachado Ahmadineyad.

Ahmadineyad fue mandatario iraní durante dos mandatos, ocho años en total, hasta que el actual presidente del país, Hasán Rohani, asumió la Presidencia tras imponerse en los comicios celebrados en 2013.