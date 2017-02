Alfredo Montoya e Ignacio Espinosa, candidatos de La Rioja a Tribunal Constitucional

Etiquetas

El Parlamento de La Rioja ha propuesto este jueves como candidatos al Tribunal Constitucional a Alfredo Montoya (con quince votos) e Ignacio Espinosa (con trece), tal y como ha aprobado en pleno.

Esta designación ha sido el primer punto del orden del día de un pleno que ha comenzado con un minuto de silencio por el fallecimiento del ex diputado Amando González, fallecido el pasado viernes.

Los diputados han votado de forma secreta, con papeleta y urna a los candidatos. Desde Podemos, la propuesta era Ignacio Espinosa; desde el PSOE, Ignacio Espinosa y Maria Luisa Balaguer; y desde el Grupo Popular Alfredo Montoya.

Desde Ciudadanos no se había presentado ningún candidato por entender que esta figura no debe salir del ámbito político, y restringirse al judicial.

Tras su aprobación, la Cámara riojana deberá comunicar al Senado la elección de esta entidad.

Como novedad, la diputada de Podemos Natalia Rodríguez, que ha sido recientemente madre, ejercerá en el pleno de hoy el voto telemático. Es la primera vez que sucede en la Cámara riojana.

No obstante, Rodríguez estrenará esta fórmula en el segundo punto del orden del día, y votará el proyecto de Ley de Presupuestos y el de Medidas Fiscales, pero no ha votado en la designación a candidatos al Tribunal Constitucional por entender la Cámara que el voto debe ser secreto y, por tanto, no cabía usar esta fórmula.

Desde Podemos, Julián Cantabrana ha criticado en declaraciones a Europa Press que se usen "medios del siglo XIX" porque, ha dicho, existen fórmulas tecnológicas para que Rodríguez intervenga y vote.