Anticapitalistas avisan de que "no se van a moderar" y apuestan por "desobedecer a Montoro"

El recién elegido consejero ciudadano estatal de Podemos y líder de la candidatura anticapitalista Podemos en Movimiento, Miguel Urbán, ha avisado este domingo que "no se van a moderar" y que siguen apostando por la "desobediencia civil" y por "desobedecer a Montoro", ministro de Hacienda, para que los ayuntamientos y las comunidades tengan más recursos.

En una rueda de prensa posterior a la lectura de resultados, Urbán ha querido empezar dando las gracias a las más de 150.000 personas y a los voluntarios que sacan adelante el partido. "Hay que salir con la idea clara de unidad y más fuertes para derrotar al partido y mafia del Gürtel. Pero unidad no significa uniformidad. Se construye en torno al pluralismo y hay que desterrar cualquier lógica de vencedores y vendidos. Ha ganado Podemos", ha dicho.

El eurodiputado de Podemos considera que las personas que más apoyos han obtenido en esta asamblea "han de ser generosos dentro de la cultura interna para salir con una organización más fuerte para ganar al tripartito: PP, Ciudadanos y la Gestora del PSOE".

"Y ese plan pasa por el martes y miércoles, que en el Parlamento Europeo trata la TTIP canadiense, el CETA, donde vamos a decir 'no' al recorte de nuestros derechos, a que los beneficios privados estén por encima de nuestra vida", ha añadido Urbán, que se ha preguntado si el PSOE español lo va a apoyar.

Miguel Urbán ha manifestado que de esta asamblea estatal salen también "con el mandato en Europa de ser el mejor antídoto contra los Trumps y los Le Pen europeos". "Hay que ser un partido para hacer una oposición al Gobierno tripartito, en las instituciones y las calles. No hay enemigos internos, están fuera. Ellos son poderosos, pero salen con miedo de esta asamblea. Nos querían desunidos, pero nos encuentran más unidos, más fuertes y con planes para derrotarles", ha advertido.

Respecto al sistema de elección Desborda, que les ha perjudicado al obtener sólo dos consejeros con más del 10 por ciento de los votos, el líder anticapitalista ha recordado que este sistema no es proporcional, aunque sea mejor que el de Vistalegre I. Si fuera proporcional hubieran obtenido 8 representantes, ha estimado.

No obstante, ha manifestado que "le da igual" porque lo más importante para él es que las políticas de Podemos en Movimiento "estén presentes". "Salimos con un plan y no nos vamos a moderar. Ante los recortes, desahucios, precariedad y desigualdad. No nos vamos a moderar. Seguiremos planteando la auditoría de la deuda en todos los espacios. En las instituciones hay que desobedecer el techo de gasto para tener inversión social en los ayuntamientos y comunidades. Hay que plantear desobedecer a Montoro", ha insistido.

"NO NOS PODEMOS PERMITIR QUE NADIE DÉ UN PASO ATRÁS"

Por último, preguntado por la posición que a su juicio debería ocupar ahora Íñigo Errejón, Urbán ha apuntado que en Podemos "no hay nadie imprescindible" pero que hay muchas personas necesarias, "que han levando a pulso el partido y no se ponen delante de un micro".

"Entre esos necesarios está Errejón y Maestre. Pero quien tiene que decidir dónde tenemos que estar es el Consejo Ciudadano. La política es un juego de equipo, tiene que ser el entrenador y la dirección los que decidan colectivamente en qué puesto debemos jugar. No nos podemos permitir que nadie dé un paso atrás, y no lo digo por Íñigo, sino por todos", ha dicho.

Tras su intervención, ha tomado la palabra la diputada autonómica madrileña, Beatriz Gimeno, la otra representante anticipitalista que ha salido elegida consejera ciudadana. Gimeno ha agradecido a toda la gente que ha votado y ha participado en esta asamblea.

"Es una alegría haber situado el de feminismos como el documento más votado y además haber conseguido esa cantidad de votos para un documento que surgió del Círculo de Feminismos. Creo que esta asamblea ha situado el feminismo en un lugar central. Voy a defender hasta la última coma este documento. Podemos a partir de ahora tiene que ser un partido feminista y un referente. No lo conseguimos en Vistalegre I, pero ha quedado claro en Vistalegre II", ha concluido.