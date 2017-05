Antoñanzas se presenta a presidir el PR+ para "lograr los mejores resultados de su historia" en 2019

Etiquetas

El concejal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha anunciado este miércoles que se presenta a la Presidencia de la formación para "lograr los mejores resultados de su historia" en 2019 y devolver al partido regionalista a todas las instituciones, especialmente al Parlamento regional.

Antoñanzas, que ha comparecido en rueda de prensa acompañado por los concejales del Partido Riojano en Haro, Nájera, Calahorra, Villamediana, Lardero, Cenicero, Ocón, Arnedo y los alcaldes de Laguna de Cameros y Lagunilla del Jubera, planteará su candidatura en el XV Congreso del PR+, que se celebrará el próximo 3 de junio, bajo el lema 'La Rioja, nuestra razón de ser'.

En sus declaraciones ante los medios, ha considerado que este próximo Congreso "debe ser el primer paso para llevar al partido a obtener la mejor representación institucional de su historia". Según sus palabras, "este es un reto en el que creo profundamente y con el que me comprometo a trabajar para convertir al Partido Riojano en una fuerza decisiva en las instituciones autonómicas".

Rubén Antoñanzas ha dado "tres razones fundamentales" para tomar su decisión. La primera de ellas, ha dicho, es porque "me siento orgulloso de la historia de este partido en La Rioja, de su lucha por defender a los riojanos desde el Parlamento y desde los ayuntamientos, me siento orgulloso de pertenecer a un partido que sólo obedece a los riojanos, que no sigue directrices de las sedes de Madrid o Barcelona".

Antoñanzas ha destacado "algo que nos hace diferentes de otros partidos; el hecho de que todos los alcaldes y concejales del PR+ viven de su trabajo", por lo que ha destacado "su vocación de servicio, tratando de dar respuesta a los problemas reales de los vecinos en las diferentes localidades de La Rioja".

En segundo lugar, Antoñanzas ha manifestado sentirse "muy animado por los afiliados, más los cargos electos de este partido, no es un proyecto individual, es un proyecto de trabajo común". En ese sentido, ha querido agradecer "su apoyo, sus muestras de cariño y sus ganas de trabajar por el partido y por La Rioja".

En su opinión, "hoy me acompañan aquí algunos de nuestros cargos electos, lo que significa que este es un proyecto compartido, una tarea común de un partido que está absolutamente unido, que solo piensa, como dice nuestro lema del Congreso, en que La Rioja es nuestra razón de ser". "Ningún otro partido puede decir lo mismo en este momento", ha afirmado.

Como tercera razón, Antoñanzas se ha mostrado convencido en que "tengo mucho que aportar, doy este paso ilusionado y con mi absoluto compromiso de dar lo mejor de mi mismo, de aunar diferentes sensibilidades; estoy convencido de que vamos a ser capaces de construir un gran proyecto y trabajar con pasión por La Rioja, y transimitírselo así a todos los riojanos".

Sobre la salida del PR+ del Parlamento en las últimas elecciones, Antoñanzas ha apuntado a "razones internas", pero sobre todo "al tsunami que fue el voto en clave nacional en aquellos comicios, una ola que nos llevó fuera de la Cámara regional". Con todo, ha recalcado que "nos hemos sabido mantener y seguimos siendo la tercera fuerza de La Rioja en alcaldes y concejales".

"Este partido ha demostrado que tiene el suficiente músculo para poder aguantar fuera del Parlamento. Fue duro, pero hemos sabido salir adelante, y ahora, nuestro objetivo es volver con más fuerza aún", ha aseverado Antoñanzas, quien ha apuntado que, de momento, no tiene constancia de que se vayan a presentar más candidaturas aparte de la suya.

Si las hubiera, "sería el momento de recoger los avales, pero estoy convencido de que recogería el 10 por ciento necesario según nuestro reglamento". "El objetivo es tener la máxima representación en las instituciones. Y para eso, estoy convencido de que se contará con el mejor candidato o candidata. Algo que no toca aún en este Congreso, tiempo habrá para decidirlo", ha finalizado.