Antonio Sanz será reelegido presidente provincial del PP este sábado durante el Congreso Provincial del partido

El PP de Cádiz celebra este sábado, en Chiclana de la Frontera, el XVI Congreso Provincial del partido, donde el presidente provincial Antonio Sanz será reelegido en el cargo, tras conseguir ya el respaldo a su candidatura del 98 por ciento de los votos emitidos por los afiliados.

Cabe recordar que Sanz ha señalado que la provincia "tiene que cambiar el discurso, superar los estereotipos negativos y el victimismo y hablar en positivo". "Ha llegado la hora de situar a la provincia como líder", ha añadido, y por eso ha argumentado que su partido afronta el Congreso Provincial con una "estrategia política" cuya apuesta es "un discurso de la provincia distinto" bajo el lema 'Creemos en la provincia'.

El dirigente del PP se ha mostrado "convencido de que tenemos una provincia líder, potente y clave" y hay que hacer "que la gente sepa que no sólo está en el mejor sitio para vivir, sino también en el mejor sitio para invertir y para trabajar".

Así afronta el presidente provincial del PP el congreso donde será reelegido, con "la obsesión de hacer un partido cada día más útil" para solucionar los problemas de los ciudadanos, ya que, "si el ciudadano no ve que la confianza en un partido es útil, ese día la política está perdida".

Sanz ha afirmado que el PP conforma un proyecto político "cuya base es la unidad, con la fortaleza de que puede dedicar al 100 por 100 del tiempo a trabajar, mientras otros se dedicar a hablar de quién ocupa los sillones de su partido".

No obstante, el congreso provincial servirá para "la actualización del partido", lo que, a su juicio, "no es hacer una política nueva, pero sí hay que actualizarse, ya que el PP de ahora no es el de hace diez años". Para ello, según ha apuntado, "el partido se sustentará en el papel de los militantes y su protagonismo", por lo que se creará una figura denominada "el valedor del afiliado", con el objetivo de "conseguir una participación activa".

La formación y el papel de los cargos públicos será otro de los pilares dentro del congreso provincial del partido, por lo que se creará un "aula permanente para que el cargo que llegue a una institución no tenga que esperar un tiempo en conocer su funcionamiento y sus dificultades". "Es importante que quien llega lo haga ya aprendido y sin tiempo que perder para trabajar", ha afirmado Antonio Sanz.

Otra de las propuestas que pondrá en marcha el PP será un "diputado de proximidad y un equipo de respuesta", según ha explicado Sanz, que ha indicado que "hay que tener la capacidad de responder al ciudadano de manera mucho más ágil".

Igualmente, el PP provincial creará la Oficina del Cargo Popular, compuesta por cinco miembros sin cargos que velarán y serán "garantes de la idoneidad" de aquellas personas que ocupen cargos de responsabilidad, "la garantía de que somos capaces de ser fiables y creíbles".

"El congreso no es una meta, sino un punto de salida", ha asegurado Sanz, que aspira en un futuro que el partido tenga "representación municipal en todas las localidades de la provincia, gobernar en el mayor número de municipios y recuperar la Diputación".