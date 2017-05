La plataforma de Apoyo a Pedro Sánchez en Albacete no renuncia a desbloquear las afiliaciones pendientes

Etiquetas

El portavoz de la Plataforma de Apoyo a Pedro Sánchez en Albacete, Francisco Tierraseca, ha afirmado que no pueden "renunciar" a desbloquear las afiliaciones de personas que "sí quieren" ser miembros del PSOE.

En rueda de prensa para hacer balance de lo que ha supuesto la campaña para las primarias, en la sede socialista de la capital, Tierraseca, que ha comparecido con otros miembros de la plataforma, ha recordado que, a nivel individual, la posibilidad que les queda a los afectados "es el tema jurídico".

A ese respecto, ha planteado que los que han querido "individualmente presentar una demanda lo han hecho, o lo harán" y desde la plataforma van a "seguir peleando" ante las instancias que tienen que garantizar el cumplimiento de los estatutos, a nivel federal, en Ferraz. "En el PSOE no sobra nadie", ha dicho.

Para la plataforma, "no se puede permitir" que exista "una puerta abierta para unos cuantos militantes y una puerta cerrada", para que, los que realmente quieren ingresar, en el partido no puedan. "El tema no está cerrado" y seguirán trabajando "para abrir las puertas del PSOE".

En cuanto a la campaña para las primarias, Tierraseca ha concretado que entre los actos con militantes desarrollados en los distintos municipios "han asistido más de 3.000 personas" y ha confirmado que este domingo tendrán apoderados e interventores "en los 50 puntos de votación" que se van a habilitar en la provincia.

Ha enumerado, además, las visitas de representantes del partido a nivel nacional que avalaron a Sánchez, como Odón Elorza, Adriana Lastra, Zaida Cantera, Josep Borrell, Cristina Narbona, Andrés Perelló y José Luis Ávalos y del propio Pedro Sánchez, "que acudió a Albacete solo dos días después de cursarle la invitación".

Desde el "primer momento" la plataforma impulsó "una campaña de afiliaciones, pese a que la gestora no quería o no le convenía que se incorporara más gente".

Albacete "siempre ha sido fiel" al PSOE en su conjunto, pero "es verdad que en los últimos años ha sido muy fiel a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ha sido siempre muy fiel a Albacete" y ha acudido siempre que se le ha llamado, ha afirmado Tierraseca, preguntado sobre si confía en una victoria de este candidato.

Dicho esto, el portavoz de la plataforma de Apoyo a Pedro Sánchez, que ha precisado que los avales son un filtro previo para consolidar una candidatura, se ha mostrado confiado en el voto "libre, secreto y militante" que se producirá el domingo.

"Algunas plataformas han querido jugar a una guerra de cifras, sobre todo para influir en la fortaleza que cada candidato tiene en la provincia de Albacete", pero el próximo domingo se verán "claramente" los apoyos que cada candidato tiene en la provincia.

Sobre la posibilidad de que desde el 'aparato regional' se intente incidir en el voto de los militantes, Tierraseca ha manifestado que en esta plataforma lo que perdieron "hace mucho tiempo es el miedo" y estas primarias son para elegir al secretario general, "posteriormente vendrán los demás debates".

Por último, el portavoz de esta plataforma ha pedido a "a dirigentes y militantes" que actúen "con libertad", que es una de las "señas" de este partido.