Aprobada la propuesta del PP que demanda a Junta la "firma inmediata" de convenios sociales con ayuntamientos

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado, gracias a la abstención de Podemos, una propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular que ha demandado a la Junta la firma "inmediata" de los convenios sociales con los ayuntamientos de la Comunidad autónoma.

Esta propuesta de resolución de los 'populares' exige garantizar los servicios de atención social que se prestan a los consistorios a través de una "financiación estable y suficiente" para la realización de los mismos.

La consejera de Bienestar Socia, Aurelia Sánchez, ha destacado el "normal funcionamiento y total protección garantizada" de los ciudadanos en los servicios sociales municipales, al tiempo que ha destacado que el presupuesto se ha incrementado en sus dos años de gestión en más de 66 millones de euros en este área.

Sánchez ha defendido que el Plan de Concertación en este ámbito va a servir para "agilizar, mejorar y adelantar la convocatoria y los pagos a los ayuntamientos" y ha añadido que el Gobierno regional ha ordenado la financiación de las residencias y viviendas de mayores de gestión municipal, sacándolas del Acuerdo Marco en el que "las metió el anterior Gobierno".

Ha destacado que se ha incrementado la financiación de las Corporaciones Locales en la propuesta de presupuestos de 2017 y la ejecución presupuestaria de la Ayuda a Domicilio en 2016 de un 98,7%, lo que ha posibilitado la contratación de 5,375 auxiliares, 100 empleos más que en el año anterior, ha señalado.

Sánchez ha hecho mención a que el presupuesto para ayudas para el mantenimiento de recursos de atención de personas mayores fue de 16,06 millones de euros en 2015, cifra que se incrementó en 120.000 euros en la partida para 2016. Finalmente, la consejera del ramo ha reiterado a Podemos que la previsión para el año que viene en estas áreas tendrían la garantía completa si no hubieran rechazado las cuentas de 2017.

PP: LOS ALCALDES ESTÁN "CANSADOS DE SER PRESTAMISTAS"

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular Cortes Valentín ha arremetido contra la consejera de Bienestar Social por "no haber firmado" los convenios sociales con los ayuntamientos de la región durante el primer trimestre del año, una situación que a su juicio provoca que "los alcaldes estén hasta el cuello" y "cansados de ser prestamistas" para financiar por adelantado estos programas.

"Estamos a finales de mayo de 2017, el PSOE lleva gobernando casi dos años. El presidente ha engañado a todos los ciudadanos y alcaldes porque en su programa contaba que iba a defender la calidad de los servicios sociales para garantizar atención social adecuada. Con sus impagos, Page va a hacer hermanito de la caridad al anterior presidente regional socialista, José María Barreda", ha lamentado Valentín.

En este sentido, ha recriminado "la inacción" y ha alentado al Gobierno regional a "pagar y dejar se historias, que tienen más cuenta que Calleja" tras haber acordado "el pago adelantado del 40 por ciento del convenio". "No están pagando ni auxiliares de ayuda a domicilio, ni los programas de envejecimiento activo, los centros de mayores o las fundaciones sociosanitarias"

"Prefiero que me digan fea y me paguen la nómina a que me digan guapa y me tengan a dos velas", ha manifestado la diputada 'popular', que ha reprochado que los alcaldes asumen los costes de los convenios de programas sociales "mientras Page va haciendo bolos a costa del bolsillo de los demás".

Y, sobre el sistema de la dependencia, la representante 'popular' ha indicado que el Gobierno regional ha realizado "una modificación presupuestaria con la que han saqueado el presupuesto de los dependientes y sus familias, pues de 114 millones en 2016 han pasado a presupuestar 101 millones en 2017. ¿Dónde han ido a parar?", ha cuestionado Valentín.

PODEMOS: "NI PSOE NI PP PUEDEN ALARDEAR"

El diputado de Podemos José García Molina ha iniciado el debate indicando tanto a PSOE como a PP que ninguno de los dos puede "alardear" en esta materia, ya que mientras los socialistas "tenían la mala costumbre de firmar tarde" los convenios con los ayuntamientos para hacer frente a los pagos de prestaciones sociales, el PP "tardaba aún más".

Ha puesto varios ejemplos de mala gestión en ayuntamientos como el de Villarrobledo o Carranque, donde están obligando a los consistorios a asumir déficit por no satisfacer las cuantías acordadas en tiempo y forma.

"El pecado del PSOE a lo largo de todos los años anteriores ha sido sumar la mala costumbre de firmar tarde los convenios. Pero los del PP, vuelvo a repetir, en la mayoría de los casos no pagaban en el año corriente. En algunos casos, casi dos años después", ha criticado, al tiempo que ha cuestionado a la consejera de Bienestar Social el por qué no se firman los convenios a principio de año y "no tener que llegar a esta incertidumbre".

Igualmente, ha dicho al PP que está "más preocupado por redistribuir la riqueza hacia ciertas cuentas corrientes de los suyos que redistribuirla a la gente que más falta le hace". "Explíquenselo ustedes a su gente y a la ciudadanía", ha afeado.

PSOE RECUERDA LA "INJUSTA Y PERVERSA LEY" DEL PP

Mientras, el diputado del PSOE José Luis Escudero ha recordado que en materia de prestación de servicios sociales vía ayuntamientos el PP "no puede dar lecciones", ya que los 'populares' desde el Gobierno de la nación dieron luz verde con su mayoría parlamentaria a la "injusta y perversa ley" de Racionalización y Sostenibilidad, "un torpedo a la línea de flotación de la autonomía de los ayuntamientos para servicios sociales que hoy sí parece que les interesa".

Esta ley, lo que consiguió, es que el PP "mirara hacia otro lado y antepusieran intereses del Gobierno a intereses de los vecinos de sus municipios". "Por todo esto el PP no tiene credibilidad para enarbolar la defensa de los vulnerables".

Tras recordar que con Cospedal en el Gobierno autonómico "Castilla-La Mancha fue la región que más recortó en servicios sociales" aportando más de mil millones de euros menos a estas políticas, ha añadido que el PP en las Cortes "rechazó los presupuestos de la región, que suponían sin ninguna duda incremento de dinero para los ayuntamientos".

Finalmente, sobre hacer efectiva la firma de convenios sociales con los ayuntamientos, incluido en la propuesta de resolución en este debate, Escudero ha propuesto incluir "en cuanto se aprueben los presupuestos".