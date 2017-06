Arranca la Comisión de Meseta Ski, que se reunirá cada 15 días hasta noviembre, con Teresa López (PSOE) como presidenta

Etiquetas

La Comisión de Investigación en la Diputación de Valladolid sobre los expedientes relacionados con el proyecto de Meseta Ski y los contratos de la Institución con el grupo Corsán se ha constituido formalmente este lunes con la socialista Teresa López como presidenta.

La de López ha sido la única candidatura presentada para presidir este organismo, que se reunirá en lunes alternos previsiblemente hasta el mes de noviembre.

En este primer encuentro, se ha acordado que el primer paso será la entrega para su análisis de los expedientes relacionados con el caso por parte de los grupos, antes de que se produzca la petición formal de comparecientes.

Estos se dividirán en tres grupos: políticos, técnicos y personal externo a la Diputación, con la intención por parte de la presidenta de la Comisión y de su grupo de que sean los políticos los primeros en comparecer, según ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press.

En este sentido, López ha avanzado la intención del Grupo Socialista de solicitar las comparecencias, entre otros, del expresidente de la Institución provincial Ramiro Ruiz Medrano; su sucesor y actual presidente, Jesús Julio Carnero; la exportavoz socialista Ana Vázquez, o el portavoz de Toma la Palabra, Salvador Arpa, todos ellos miembros de la Corporación provincial cuando se aprobó el proyecto.

Teresa López ha subrayado la importancia de que se aclare "cómo un proyecto presupuestado en cuatro millones de euros" elevó su coste a ocho "al mes siguiente" y acabó por alcanzar los doce millones de gasto para las arcas provinciales.

En este sentido, ha recordado que si bien el proyecto inicial salió adelante "por unanimidad", a partir del primer modificado presupuestario su grupo "comenzó a desmarcarse".

"NO PARTIR CON CONCLUSIONES"

Por su parte, el representante del Grupo Provincial Popular en la Comisión, Agapito Hernández Negro, ha mostrado su voluntad de "levantar todas las alfombras" y ha enfatizado la importancia de "no partir con conclusiones".

Salvador Arpa ha puesto en duda la efectividad de esta comisión una vez que la Justicia ha abierto diligencias, pero ha defendido que la Institución "aclare y depure" lo ocurrido.

Arpa ha apostado por analizar "por qué a pesar de las denuncias se continuó con un proyecto que tenía visos de venirse abajo legalmente" y la motivación para el modificado que "duplicó" el presupuesto inicial.

El portavoz de Sí se Puede, Héctor Gallego, ha reclamado que todos los ciudadanos "conozcan en qué se han gastado casi doce millones" y "qué se va a hacer" con el actual proyecto de Meseta Sport, ideado como sustituto, pero del que "no se sabe nada". Sobre esto, ha reclamado que "no se avance" en ello "hasta que no se aclare" lo ocurrido con Meseta Ski.

Por último, la portavoz de Cs, Pilar Vicente, ha subrayado la "falta de planificación" que rodeó el proyecto y lo ha considerado como una prueba de la "necesidad" de implantar la "limitación de mandatos" en los cargos públicos.