Arranca hoy la carrera de los avales en el PSOE, con Susana Díaz tratando de ganar una primera batalla

Los aspirantes a la Secretaría General del PSOE comenzará desde este jueves a buscar las 9.368 firmas de militantes que les conviertan en candidatos en las primarias que se votarán el 21 de mayo, una primera campaña que los contendientes afrontan con diferentes estrategias: mientras Patxi López y Pedro Sánchez defienden que es sólo un trámite, Susana Díaz quiere arrasar y ganar una primera batalla.

En lo que coinciden el diputado vasco, el ex secretario general y la presidenta de la Junta de Andalucía es que en estos días mantendrán una presencia destacada en todo el territorio para seguir dirigiéndose a los afiliados que con su voto elegirán al próximo líder.

Para ello, primero tienen que conseguir el aval de un 5% de los militantes, una cifra que, a falta del censo definitivo, se ha acordado fijar en los 9.368, que corresponden al número provisional de 187.360 afiliados. Ese es el mínimo que marcan las normas del PSOE que no fijan ningún tope máximo.

Así las cosas, la presidenta de la Junta de Andalucía y sus partidarios esperan hacer una importante demostración de fuerza porque consideran que esto es una "primera batalla" que quieren ganar. De esta manera, esperan combatir la "ola" que creen que en los últimos meses se generó en torno a Pedro Sánchez, que creen que ya ha tocado techo y cuya fuerza consideran que se sobredimensiona en las redes.

PEDRO SÁNCHEZ Y PATXI LÓPEZ QUIEREN VERLO COMO UN "TRÁMITE"

Mientras tanto, desde las candidaturas de Sánchez y López se mira a este proceso como un mero "trámite" en la carrera de las primarias y tratan de evitar lecturas que marquen la votación del 21 de mayo, a lo que dicen que quieren dedicar todas sus fuerzas. Para los 'susanistas', esto es un signo de debilidad.

Sin embargo, el equipo del ex secretario general arrancó esta semana defendiendo que aspiran a recoger "un buen número" de firma, pero que el resultado de esta fase no predispondrá las primarias. Es más, evitan comparaciones con lo que ocurrió en 2014 --cuando el resultado de los avales se repitió en la votación-- y sostienen que ahora habrá "verdaderas sorpresas" en territorios donde tengan no consigan superar al resto en firmas.

Los 'sanchistas' no se han puesto metas y no quieren poner como referencia los más de 45.000 avales que el ex secretario general recabó hace tres años, muchos de ellos en la federación andaluza, de donde Sánchez tuvo cinco veces más firmas que Eduardo Madina.

Mientras tanto, la candidatura de Patxi López asegura que buscará sólo las firmas "imprescindibles" para superar este trámite, con el "mínimo colchón" que garantice que se cumplen los requisitos para poder presentarse a la elección.

El equipo del aspirante vasco asegura que asume el "riesgo" de que este resultado se interprete como un signo de debilidad, pero insisten en que no quieren "hacer un campeonato de avales" ni someter a la organización a esta "tensión" antes de la votación. "Los avales se recogen y a pelear, los votos", afirmó el lunes su responsable de comunicación, Óscar López.

Este martes, la propia Susana Díaz se desmarcó de esta actitud en un mitin en Alcalá de Henares, en el que destacó la importancia de las firmas de los militantes. "Si tengo vuestro apoyo, vuestro aval, que yo sí lo quiero, yo quiero que respondáis por mí, yo me voy a comportar como una buena socialista", dijo, en una evidente referencia a sus compañeros.

En cualquier caso, y aunque las estrategias de partida sean diferentes, el proceso de avales será el primer termómetro para medir los apoyos de los candidatos. Así se hizo en 2014, cuando, además, esos respaldos pudieron analizarse por territorios, después de que Madina pidiera a Ferraz que desgranara el recuento de los avales por federaciones, una decisión que molestó a los 'sanchistas', entre quienes entonces estaban los andaluces.

CANDIDATOS PROCLAMADOS, EL 8 DE MAYO

El proceso de recogida de avales comenzará este jueves y terminará el jueves 4 de mayo. Después del plazo correspondiente de reclamaciones, los aspirantes que hayan presentado más de 9.368 firmas serán proclamados formalmente candidatos el lunes 8 y un día después empezará la campaña informativa.

Durante las próximas dos semanas, los candidatos acelerarán su recorrido por toda España para multiplicar sus contactos con los militantes, mientras sus equipos se dedicarán a fondo a la recogida de firmas.

Para ello, los tres se servirán de la organización territorial que han ido preparando desde hace semanas y meses. Mientras, Sánchez se servirá de la red articulada en torno a las plataformas que se crearon para pedir primarias y congreso cuanto antes, Díaz cuenta con una estructura que cuenta con varias capas: local, comarcal y provincial.

TODOS DICEN TENER PRESENCIA EN TODO EL TERRITORIO

Los equipos de los tres candidatos aseguran que tienen presencia y representantes en todas las federaciones, aunque es Susana Díaz la que tiene más apoyo entre los cuadros superiores de las mayoría de los territorios y, sobre todo, en aquellos en los que están en el poder.

Así, la presidenta andaluza cuenta con el favor de cincos cuatro presidentes autonómicos (Asturias, Javier Fernández; Aragón, Javier Lambán; Extremadura, Guillermo Fernández Vara; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la Comunidad Valenciana, Ximo Puig), mientras que el diputado vasco tiene entre sus partidarios a la presidenta de Baleares, Francina Armengol, y muchos defensores en el PSOE de la Comunidad de Madrid y Euskadi.

Mientras tanto, los 'sanchistas' insisten en que estas estructuras de poder pueden provocar precisamente que el resultado de los avales sea muy diferente al de las primarias, una votación en la que la papeleta de todos los que acudan a las urnas será secreto y valdrá lo mismo.