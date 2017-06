La Asamblea tramitará la Proposición de Ley de Cs para garantizar un Canal "público" gracias al voto de Moñux

Etiquetas

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la toma en consideración de la Proposición de Ley "para garantizar el carácter público del Canal de Isabel II" plateada por Ciudadanos gracias al voto de Elena González Moñux, que ha llegado a la Asamblea minutos antes de la votación y la ha abandonado justo después.

González Moñuz, de baja por depresión desde el mes de octubre, acudió por última vez a la Asamblea el 6 de abril para votar en contra de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de la Comunidad para 2017 presentadas por PSOE y Podemos, que fueron rechazadas con 65 votos en contra y 63 a favor, con la ausencia del diputado socialista Daniel Viondi.

El resultado de la votación sobre la proposición de Ley de Ciudadanos ha sido de 65 votos a favor y 64 en contra. PSOE y Podemos han rechazado la iniciativa de la formación naranja porque ellos han presentado otra Proposición de Ley sobre el Canal que prevé la disolución de la empresa Canal de Isabel II Gestión SA, para cuyo capital se previó la entrada de inversores privados, sin que se haya materializado la misma hasta este momento.

Sin el voto de González Moñuz, la Proposición de Ley de Ciudadanos hubiera decaído en caso de empate en la tercera votación. Al haber salido adelante, la Asamblea tramitará la propuesta de Ciudadanos, que bloquea así la de PSOE y Podemos.

La iniciativa de Ciudadanos modifica la Ley de Acompañamiento de 2008, de manera que establece que "la titularidad de las acciones que constituyen el capital social de la sociedad únicamente podrá corresponder a la Comunidad de Madrid y a ayuntamientos comprendidos en su ámbito territorial".

Asimismo, fija que la participación de la Comunidad "no podrá ser inferior, en ningún caso, al 51 por 100 del capital social" y que la participación de los consistorios se determinará "ponderando criterios de proporcionalidad y equidad, de acuerdo con lo previsto en el Contrato-Programa y en los convenios y encomiendas de gestión".

El diputado de Ciudadanos, César Zafra, ha centrado la defensa de la iniciativa de su grupo en que la exposición de motivos de la Ley de Acompañamiento de 2008 dice que "es necesario que entre capital privado en el Canal de Isabel II".

"Hemos visto con el paso del tiempo que necesario no era", ha afirmado, para subrayar que las acciones del Canal de Isabel II solamente deben estar "en manos de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid".

Asimismo, ha destacado un segundo aspecto de la Proposición de Ley relativo al "control" del Canal de Isabel II, ya que establece su sujeción a la ley de transparencia nacional hasta que haya una ley de transparencia autonómica, al tiempo que exige la autorización del Consejo de Gobierno, de la que se dará cuenta a la Asamblea de Madrid, para crear o disolver sociedades o realizar actos que impliquen la adquisición o pérdida de participaciones.

Por su parte, la diputada del PP Eugenia Carballedo, ha destacado el compromiso de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, de no privatizar el Canal de Isabel II, que, por otro lado, "jamás ha tenido capital privado".

No obstante, ha destacado de la Proposición de Ley de Ciudadanos consagra ese compromiso del Gobierno de que el Canal sea público cien por cien y la Comunidad tenga la participación mayoritaria, con un 51 por ciento, y recupera la autorización por parte del Consejo de Gobierno, con comunicación a la Asamblea, para los supuestos citados.

PSOE Y PODEMOS EN CONTRA

El diputado de Podemos Alejandro Sánchez ha justificado su negativa a la iniciativa de Ciudadanos en que "no va a cambiar el status quo actual del Canal, bajo el que se han producido todos los casos de corrupción que hoy conocemos", porque "no deroga explícitamente las leyes privatizadoras de Aguirre y González, solamente modifica y parcialmente la Ley de Acompañamiento 3/2008).

Asimismo, ha señalado que "no disuelve la sociedad anónima", que "es la que ha favorecido el oscurantismo y la falta de control que ha conducido a la trama Lezo" y que "no aborda el modelo de gestión y en particular el consejo de administración, que es el que salvaguardaría esta empresa contra la corrupción".

Por su parte, el diputado socialista Diego Cruz ha destacado que la propuesta PSOE y Podemos se basaba en "un modelo de gestión del Canal de Isabel II que garantice un carácter público, sin ánimo de lucro, transparente, participativo, sostenible social y económicamente, respetuoso con las competencias de los Ayuntamientos y vinculado con los criterios definitorios del derecho humano al agua".

Respecto a la de Ciudadanos, ha dicho que "perpetúa un modelo inaceptable", por lo que ha acusado a la formación naranja de "agarrarse férreamente al PP, al que por las mañanas insultan y por la tarde claudican".