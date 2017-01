BERMEJO CREE QUE PUEDE GANAR A RIVERA PARA “HACER A ESPAÑA GRANDE OTRA VEZ”

Etiquetas

- Cuestiona la democracia interna y la seguridad del voto telemático: "Es tecnología ASM: a salto de mata". Juan Carlos Bermejo, candidato a la Presidencia de Ciudadanos frente a Albert Rivera, expresó este miércoles su convicción de que puede ganar las primarias y su deseo de hacerlo para, “como diría Donald (Trump), hacer a España grande otra vez”.Bermejo, militante de Las Rozas (Madrid), ha presentado una candidatura con 23 integrantes para el Comité Ejecutivo de Ciudadanos y compareció en rueda de prensa para pedir el respaldo de las corrientes críticas y de los afiliados descontentos con la actual dirección. Lo hizo en la sede nacional de Ciudadanos, puesta a su disposición por la Secretaría de Organización, acompañado de cinco integrantes de su candidatura y en el único día que los aspirantes tienen para hacer campaña, ya que el martes fueron validadas las listas y la votación será telemática entre el jueves y el viernes.Se mostró convencido de que si los críticos y los desmotivados le respaldan puede ganar, “no creo que esté tan claro” que el vencedor vaya a ser Rivera. “Igual se lleva una sorpresa muy grande”, afirmó. Critica a la actual dirección por querer “anquilosar” al partido en un único espectro ideológico, a pesar de que eso se ha demostrado como un “fracaso rotundo” e imposibilite ganar las elecciones, lo cual debe ser el objetivo de cualquier formación política. Considera que la “esencia” del partido está en la sociedad civil y que su mayor nicho de voto son los once millones de abstenionistas que no han encontrado un partido que les represente.Sobre el debate en torno a la fuente socialdemócrata como inspiración ideológica, Bermejo aseguró que reniega de “palabros” y que la ideología solo sirve para “marear la perdiz y dar cancha a las tertulias”.PARTIDO "ENDOGÁMICO"Denuncia que Ciudadanos ha perdido “la friolera” de 10.000 afiliados, lo cual implica que del talento atraído en los primeros tiempos “se ha ido un tercio”, y de sus conversaciones en muchas agrupaciones de España concluye que la militancia está “desmotivada” y está “perdiendo la ilusión” al ver que el partido se está haciendo “endogámico” y parte de ese aparato que pretendía combatir. Bermejo pidió además al Comité de Garantías que “revise” el voto telemático porque no garantiza que realmente proceda de un afiliado. A modo de ejemplo aseguró que una de sus colaboradoras no puede integrar la candidatura porque al tener guardado el usuario y la contraseña de acceso en su ordenador personal su hijo de 11 años la dio de baja por error. Eso es todo lo que hace falta para acceder a la zona de afiliados y poder votar, denunció, y lo que la dirección difunde como un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre únicamente certifica que se ha emitido un voto en un determinado momento, pero no se asegura de ninguna forma que sea un afiliado quien está votando. Precisó que no percibe “mala fe” en la dirección, y de hecho celebró que hayan querido dar voz a los militantes, pero si se hacen primarias y se quiere ser “pionero” en esa democracia interna, “hay que hacerlo bien” y no con un sistema que muestra claras “vulnerabilidades”. No se puede hacer, concluyó, “con tecnología ASM: A Salto de Mata”. Denunció además que en esa decisión de hacer primarias y elegir al Comité Ejecutivo antes de la Asamblea hubo una “irregularidad”, ya que el cambio de Estatutos requería mayoría absoluta del Consejo General, que tiene entre 65 y 70 miembros, pero los votos favorables solo fueron 30. Por tanto, asegura, hubo una vulneración de Estatutos y, o bien no se alcanzó la mayoría absoluta, o bien había bajas en el Consejo General que tendrían que haberse cubierto antes de aprobar “nada más y nada menos” que una modificación de los Estatutos. Bermejo cree que si fuera necesario para dar todas las garantías habría que retrasar el proceso de votación, y de paso pidió que se haga en fin de semana para que la gente tenga más tiempo para poder votar. Además, le parece “mal” que solo haya un día de campaña y que por mucho que se diga es una falta de democracia interna, aunque no sean necesarios los avales para presentarse. A pesar de competir con él en las primarias, Bermejo aseguró que no ha tenido ningún contacto con Rivera y que tampoco conoce al otro candidato, Diego de Santos, militante de Sevilla.Tampoco conocía a las corrientes críticas, explicó, hasta que hace pocos días, tras anunciar su intención de concurrir al proceso interno, se pusieron en contacto con él para expresarle su apoyo. Cree que están haciendo un trabajo “fantástico” para que el partido recupere su ideario original, y que si cuenta con su apoyo puede ganar. "HABRÁ MUCHAS BAJAS"En el terreno político, Bermejo cree que Ciudadanos adolece de falta de credibilidad y de coherencia, de lo que no responsabiliza a la dirección porque su labor es muy complicada.No puede ser, dice, que saquen menos votos en Las Rozas que en Puente de Vallecas, donde hay “30 valientes” a los que el partido tiene que apoyar jurídicamente cuando “unos descerebrados van a agredirles”. “Solo así verán que vamos en serio”, indicó. Al ser preguntado por ello, Bermejo respondió con humor que si él fuera presidente de Ciudadanos no habría fotos enormes de su rostro en la sede, como las hay de Rivera, “porque de donde no hay no se puede sacar”. Cree que si gana Rivera y se aprueban las ponencias tal y como han sido propuestas por la dirección, “habrá muchas bajas”, pero él seguirá trabajando “para el partido para volver a la esencia del movimiento ciudadano”. “Yo no vivo de esto, estoy aquí para defender a España, la integridad de España. Como diría el Donald (sic), para hacer a España grande otra vez”, afirmó.