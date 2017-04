PSOE. BORRELL, QUE AVALARÁ A SÁNCHEZ, CRITICA QUE DÍAZ NO HA PRESENTADO PROYECTO PARA EL PARTIDO

Etiquetas

El exministro socialista José Borrell confirmó este viernes que avalará a Pedro Sánchez para su candidatura a la Secretaría General del PSOE y resaltó que, en estas elecciones internas del partido, se está eligiendo a un secretario general y “no al candidato a la Presidencia del Gobierno; eso irá después”.Borrell afirmó, en declaraciones en TVE recogidas por Servimedia, que si él avala a un candidato es porque cree “que puede ganar”, al tiempo que remarcó que “no están eligiendo un candidato, sino un secretario general. Su equipo no dirigirá el gobierno, sino el partido”. El que fuera candidato del PSOE a La Moncloa destacó que la propuesta de Pedro Sánchez la conoce “bien”, porque ha contribuido “modestamente” a redactarla y contiene “un montón de páginas con un montón de ideas y de análisis”. Por el contrario, criticó que “la propuesta de Susana Díaz no la conozco”, porque “no ha producido ningún documento de análisis y propuestas”, lo que le llevó a suponer que “hace suyo” el documento de la Gestora que se aprobó como ponencia marco del partido para el Congreso en el último Comité Federal. Borrell subrayó que tanto Sánchez como Patxi López “han hecho sus propios análisis, y eso es lo que se espera de un candidato, porque unas primarais no son un desfile de modelos, tampoco una oposición a cátedra”. “Es la forma de que los que quieren dirigir un partido expresen cómo quieren dirigir ese partido”. A su juicio, la situación actual de la socialdemocracia no es un problema de liderazgo, por más que eso sea importante, sino que “las cosas han llegado a un punto de tensión en el PSOE que esperemos que se resuelvan con las primarias y con el Congreso”.Para Borrell, el 21 de mayo, fecha de las primarias, habrá una “respuesta importante a una decisión importante”, porque los “liderazgos cuentan, pero la realidad social seguirá siendo la misma”. De esta manera quiso dar relevancia a que Sánchez tiene proyecto.“Es la forma de que la gente que quiere dirigir un partido político exprese, primero, cómo quiere que funcione ese partido, y el PSOE tiene muchos problemas de funcionamiento; segundo, qué es lo que ese partido propone a la sociedad, y tercero, en qué manera pretende escoger el personal político”, manifestó.En este sentido, subrayó que hay que “elegir quién” y “en ese quién no sólo una persona con hondas raíces en la organización, sino que explique cómo quiere que funcione ese partido para que contacte mejor con los votantes que ha perdido”.El también expresidente del Parlamento Europeo comentó que acaba de terminar un libro, que se publicará en 15 días, escrito "de urgencia", sobre la crisis del PSOE. Pese a que él avale a Sánchez, afirmó que esta obra “no es un libro en favor de la candidatura, sino un análisis de lo ocurrido” en los últimos años en el PSOE y en la socialdemocracia.