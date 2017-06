EL PP NO BUSCARÁ ILEGALIDADES EN LA COMISIÓN SOBRE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y EL PSOE CREE QUE “NACE MUERTA”

Etiquetas

Este martes se constituyó en el Senado la Comisión sobre Financiación de Partidos Políticos, que el PP desea que sea “constructiva” y analice el sistema de financiación para mejorarlo pero sin “hurtar el sitio” a los tribunales en la búsqueda de ilegalidades, mientras que el PSOE estima que “nace muerta” por su intento de desviar la atención de la comisión del Congreso de los Diputados sobre la corrupción del PP; una “contraprogramación” según Unidos Podemos.La comisión se constituyó con cierta polémica porque la única propuesta de composición de la Mesa fue la derivada directamente de los escaños de los grupos parlamentarios en la Cámara Alta, que se concretaba en tres puestos para el PP y los otros dos para el PSOE. Desde ERC y el Grupo Mixto se protestó por lo que consideraban que era excluir a los demás, y la portavoz republicana, Mirella Cortés, llegó a insinuar que “alguien tiene algo que esconder” y que la Comisión iba a ser “un paripé”.El portavoz del PSOE, Vicente Álvarez Areces, aseguró que su grupo estaba abierto a que, si había posibilidad de conformar una Mesa plural, ellos serían “favorables”, y hasta se pidió un receso para explorarla, pero el presidente del Senado, Pío García Escudero, dijo que sólo había una propuesta en firme y que es la que se iba a votar, y el PSOE tampoco se ofreció a ceder uno de sus dos puestos.Por ello, la votación deparó una Mesa compuesta por la Rosa Vindel (PP) como presidenta, Dionisio García Carnero (PP) como vicepresidente primero, Matilde Valentín (PSOE) como vicepresidente segundo, María del Carmen Leyte (PP) como secretaria primera y Andrés Gil (PSOE) como secretario segundo. Unidos Podemos y ERC votaron a sus propios candidatos y en todas las votaciones se registraron media decena de votos en blanco.Vindel justificó la Comisión por que “el Senado no puede permanecer al margen de la inquietud ciudadana” sobre la corrupción de los partidos, reflejada en el Barómetro del CIS publicado hoy, y explicó que el objetivo será analizar “las distintas formas de financiación” de los partidos, en un trabajo “que detecte las lagunas, las grietas del sistema” que nutre a las formaciones políticas, y obtener un diagnóstico que impulse reformas legales y “que consiga arrinconar la corrupción y a los corruptos”. SIN BUSCAR ILEGALIDADESA la salida, el portavoz del PP en la Comisión, Luis Aznar, incidió en este enfoque. “No nos interesa meterle el dedo en el ojo a nadie, no vamos a buscar ilegalidades, que para eso ya están los tribunales, sino a hacer un estudio tranquilo de por qué ha sucedido lo que ha sucedido en la financiación de los partidos”, un “problema” que, aseguró, han tenido todos los partidos “sin excepción”.Aznar también recriminó “la concepción de la democracia que tienen algunos” por quejarse de la composición de la Mesa, que, desde su punto de vista, se hizo “con absoluta normalidad”, derivada de los votos de cada uno, y quiso subrayar que los grupos de la oposición no lograron “ponerse de acuerdo entre ellos” para formar una pluralidad distinta. Sobre el PSOE ironizó que ahora es “un interlocutor difícil” por sus divisiones internas.Precisamente en nombre del PSOE, la senadora Elena Víboras dijo antes de entrar en la Comisión que ésta es “una pantomima, una farsa”, que “pretende que se desvíe el foco del Congreso al Senado”. Su pronóstico es que los ‘populares’, aprovechando su mayoría absoluta en la Cámara Alta, “van a intentar extraer sus propias conclusiones e imponerlas”, para ocultar que “el PP ha estado dopado una y otra vez” al concurrir a las elecciones con una financiación ilegal suplementaria. Por ello, dijo que “la Comisión nace ya muerta” y avisó a los populares de ue “ganarán aquí pero perderán la calle”. No obstante, prometió trabajar con seriedad y rigor, aunque no avanzó qué comparecencias pedirá su grupo.Desde Unidos Podemos, Óscar Guardingo fue menos drástico y dijo estar a la espera de si el PP acude “con voluntad de hacer un análisis comparativo de cómo se financian los partidos” o de “utilizar el Senado como su cortijo y hacer una contraprogamación a lo del Congreso”. Sobre si le preocupa que el PP llame a declarar al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por la financiación de su partido, Guardingo aseguró que, si lo hace, Iglesias explicará “cómo se financia dentro de la normativa legal”, porque “la financiación de Podemso se puede consultar en la web y la del PP en los sumarios de Púnica y Gürtel”.