Baleares asegura que el Gobierno "ha sido desleal con las CCAA" con el nuevo modelo de gestión del IRPF

El gobierno central acepta consensuar un nuevo modelo de gestión del 0,7% del IRPF con las CCAA y renegociar los criterios de reparto

La consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, ha asegurado este miércoles que el Gobierno "ha sido desleal con las CCAA" en la negociación del nuevo modelo de gestión del 0,7% del IRPF.

Así se ha expresado en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, en Madrid, la primera que el Ministerio de de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad convoca en la presente legislatura.

Fina Santiago ha asegurado que el gobierno central "ha sido desleal" porque se les ha propuesto votar hoy un decreto de organización de las subvenciones del IRPF "que no ha sido consensuado con los gobiernos autonómicos", a los que "no se les ha ofrecido tiempo de reflexión", "mientras que sí se ha estado negociando desde hace meses con las entidades del tercer sector".

Ante esto, la consellera Fina Santiago y consejeros de otras comunidades autónomas progresistas se han negado a votar.

"Se pretendía que en cinco días votáramos un decreto que modificaba una estructura que desde hace 30 años se estaba practicando de forma centralizada", ha protestado la consellera.

Finalmente, se ha acordado fijar una nueva reunión de urgencia, dentro de una semana, y elaborar una nueva propuesta de modelo, "esta vez consensuado con las comunidades autónomas y que cumpla con las sentencias judiciales que otorgan los gobiernos autonómicos la gestión de estos fondos".

El Ministerio también ha aceptado renegociar el criterio de distribución de los fondos recaudados en cada comunidad autónoma.

La intención de la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación de Baleares es que las comunidades autónomas gestionen un porcentaje elevado del 0,7 del IRPF "para que afecte lo menos posible a las entidades sociales de Baleares y se pueda destinar el dinero a desarrollar políticas sociales".

Por otra parte, la consellera Fina Santiago ha votado en contra de la distribución del presupuesto del plan de prestaciones básicas y atención a la infancia que ha hecho el Ministerio para las Islas. "No sólo no beneficiaba nuestra comunidad autónoma, sino que no era equitativa", ha asegurado la consellera.

Según ha dicho, el presupuesto que Madrid ha propuesto para las islas "no llegaba ni al 2%, cuando sólo por criterios de población, le correspondería el 2,5% del presupuesto".