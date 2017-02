Ban Ki Moon renuncia a presentar su candidatura a las elecciones de Corea del Sur

Etiquetas

El ex secretario general de Naciones Unidas y exministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Ban Ki Moon, ha renunciado a presentar su candidatura a las próximas elecciones del país, tal y como venía sugiriendo desde que abandonó la ONU el pasado 31 de diciembre.

Según recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap, Ban ha decidido no presentar su candidatura a los comicios que, si bien están inicialmente previstos para diciembre de este año, podrían adelantarse si el Tribunal Constitucional ratifica la destitución de la actual presidenta, Park Geun Hye, implicada en un polémico caso de corrupción.

"Me retiro de la política", ha asegurado ante la prensa, según declaraciones recogidas por 'The Korea Times'. En un encuentro no previsto con la prensa, el ex secretario general de la ONU ha pedido disculpas por "decepcionar a tanta gente".

Ban había asegurado en más de una ocasión que ante la "difícil situación" en la que se encuentra su país, su intención era "considerar seriamente" cómo contribuir a hacer que este contexto mejorase.

Días antes de expirar su mandato en la ONU, Ban aparecía en la misma posición que el excandidato presidencial Moon Jae In --quien perdió ante Park en 2012-- con un 20 por ciento del apoyo popular en una encuesta de Gallup Korea.