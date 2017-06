Banksy ofrece una impresión de edición limitada a quien se comprometa a no votar al Partido Conservador

Etiquetas

El artista Banksy ha anunciado su intención de proporcionar una impresión de una edición limitada de una de sus obras de forma totalmente gratuita a quien se comprometa a votar a cualquier partido que no sea el Partido Conservador en las elecciones parlamentarias británicas de este jueves.

La oferta será válida para las circunscripciones de Bristol Noroeste, Bristol Oeste, Somerset Norte, Thornbury y Yate, Kingswood y Filton y Bradley Stoke, según explica el propio artista en su web. El artista es conocido por estar afincado en Bristol y las circunscripciones nombradas tradicionalmente votan conservador.

"Envía una fotografía de tu papeleta el día de las elecciones en la que se vea que votas contra los conservadores y este regalo te será enviado por correo", indica Banksy.

El comunicado subraya que esta oferta no se debe entender como un soborno. "Esta impresión es un recuerdo de campaña. En modo alguno busca influir en la opción del electorado y no tiene valor monetario, sino que tiene un propósito únicamente lúdico y no se puede revender", explica.

Lo que no advierte el artista es que la ley electoral prohíbe hacer fotografías de la papeleta para garantizar que el voto es secreto. "Ninguna persona debe inducir ni directa ni indirectamente un votante a mostrar su voto una vez marcado", especifica la ley.