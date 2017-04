Barrachina se marca como objetivo transformar las victorias electorales del PP en alcaldías

Etiquetas

Asegura que Moliner, su "ídolo", no se presentará tampoco a la reelección como presidente de la Diputación

El diputado nacional del PP por Castellón Miguel Barrachina, que ha anunciado que presentará su candidatura a presidir el partido a nivel provincial, ha señalado que su objetivo consiste en transformar las victorias electorales del PP en alcaldías, ya que, según ha dicho, el partido ganó en 100 municipios de la provincia en las pasadas elecciones y, sin embargo, sólo gobierna en 70.

Así, según ha señalado este martes en rueda de prensa, pretende que la provincia siga teniendo un partido "que crea en la provincia, pues aquellos que pecan de centralismo en el Consell llaman a Castellón 'comarcas del norte', pero Castellón en mucho más". "Al igual que Javier Moliner -actual presidente provincial del PP- ha sido beligerante con Madrid, seguiremos siéndolo con Valencia", ha añadido.

Barrachina ha explicado que, si consigue ser presidente provincial del PP de Castellón, su intención es que se proceda a la "renovación o reafirmación" de las juntas locales "para encarar estos años que quedan de legislatura con la garantía de que lo que votaron los vecinos sea transformado en respectivas alcaldías".

Al respecto, ha subrayado que la provincia ha hecho un ejercicio de renovación "espectacular" de la mano de Javier Moliner, aunque ha recalcado que respetarán la autonomía municipal "completamente, por lo que cada junta local debe decidir llevar a cabo los cambios, y los municipios entienden que hay mayor necesidad de cambio cuanto peores fueron los resultados electorales".

Por otra parte, Barrachina ha indicado que lo de "'todos contra el PP'" no les importa, "pues lo más importante es que los vecinos estén con nosotros", y ha aclarado que "si el PSOE sigue arrastado por Compromís, dentro de poco será el PP contra Compromís y, a nivel nacional, el PP contra Podemos".

CRECER EN VOTOS

El actual diputado nacional ha apuntado que lo importante para el PP es "crecer en votos y entenderse con los demás, y creo que la provincia ha sido un modelo en ambas cuestiones". Además, ha señalado que el PP "tocó techo en las anteriores elecciones autonómicas y municipales, "y desde entonces se nota una recuperación de militantes".

Preguntado por una valoración sobre la herencia que ha dejado el expresidente del PP Carlos Fabra, Barrachina ha asegurado que lo más importante de aquella etapa fue la "vehemente defensa de la provincia", pues "nos decían que éramos el 'Partido Popular Independiente de la Provincia', y yo no deseo independizarme de nadie, pero tampoco queremos que se nos haga chantaje por parte del Consell, ni lingüísticamente ni en inversiones, ni por parte del Gobierno de España". "Ser reivindicativos y de Castellón es indispensable", ha dicho.

Al respecto, también ha destacado el "ejercicio de renovación" que desde entonces ha experimentado el partido, y ha apuntado que la "mala" relación en la última etapa entre Moliner y Fabra "demuestra el cambio intenso que se ha producido". "Hubo una penalización máxima merecida y hubo mucha gente que se marchó enfadada porque hicimos cosas mal, pero ahora han vuelto a confiar en nosotros", ha añadido.

DESCONOCE SI HABRÁ MÁS CANDIDATOS

Por otra parte, Barrachina ha asegurado desconocer si se va a presentar algún otro candidato a la presidencia del PP, aunque sí ha indicado que "al PP le convendría al menos dos candidaturas para no dar una sensación de uniformismo en el proceso de mayor participación, apertura y transparencia en el que se elegirá al nuevo presidente".

Preguntado por si podría haber un candidato alternativo por parte del sector de Carlos Fabra, ha señalado que "podría ser porque sólo se requieren 50 firmas, aunque lo veo difícil, pero todo el mundo está en su derecho". Al respecto, ha subrayado que "ningún liderazgo se improvisa, y en el proceso de renovación puede haber gente que quisiera volver que tiene todo el derecho del mundo a plantear sus alternativas".

Así mismo, Barrachina ha comentado que "en ningún caso" hubiese optado a presidir del PP si Javier Moliner hubiese decidido presentarse a la reelección, "pues, además de amigo, es mi ídolo tras la decisión que ha adoptado". "Yo le reconozco capacidades intelectuales de las que yo carezco, y a la provincia le ha venido muy bien el liderazgo de Moliner", ha agregado.

BRILLANTEZ Y TEMPLANZA

En este sentido, ha manifestado que cuando Moliner le comunicó su decisión de no optar de nuevo a la presidencia del PP, intentó que desistiera, "puesto que tiene una brillantez, capacidad y templanza impropia de su edad". Así mismo, ha señalado desconocer cuáles son las aspiraciones de Moliner, aunque sí ha dicho que no repetirá como presidente de la Diputación ya que, según él, en otras ocasiones ha asegurado que estaría ocho años en el cargo.

Además, ha explicado que no le preocupa un "potencial nacimiento de bicefalias" en el partido, "ya que cada institución tiene su líder, compatible con el liderazgo del partido, y, además, Moliner y yo somos amigos".

En cuanto a si piensa optar a la Presidencia de la Diputación si es elegido presidente del partido, Barrachina ha afirmado que de, momento, no tiene ninguna idea al respecto, "pues ser portavoz de Fomento en el Congreso me permite ventajas para Castellón que me gustaría seguir aprovechando".

Cuestionado sobre cuánto permanecería como presidente provincial, ha dicho que no se lo ha planteado, "pero hacerse pesado en un cargo es malo y lo conveniente es cambiar". En cuanto a si piensa contar en su equipo con el actual vicepresidente de la Diputación Vicent Sales, ha indicado que es "un hombre intelectualmente fornido, trabajador y hubiera podido aspirar a lo que hubiese querido, y es una pieza indispensable en el PP provincial".

"Es natural que yo cuente con la gente con la que ha contado Moliner y con más gente que se incorporará al proyecto", ha finalizado.