Beatriz Simón ve un "reto a Madrid" y un "no acatar órdenes" el rechazo del PP de la Diputación a los PGE

Etiquetas

La concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València y diputada en la Diputación, Beatriz Simón, ha explicado que ayer decidió ausentarse del pleno de la institución provincial durante el debate y votación de la propuesta presentada para rechazar los PGE 2017 y pedir igualdad de trato para los valencianos, porque cree que es una manera de "retar a Madrid", en referencia a 'Génova'.

"Al final es una manera de retar a Madrid usándolo como aquí estamos y no acatamos órdenes", ha considerado.

La propuesta fue presentada por el equipo de gobierno --PSPV, Compromís, València en Comú y EU-- y Cs y fue apoyada por unanimidad de los grupos, incluidos los 'populares. Simón ha explicado a Europa Press que pensó que no era conveniente respaldar esta iniciativa dado que existen "gestos" por parte del Ejecutivo central "que hacen pensar que las cosas no son como se veía" hace mes y medio.

Según la edil, nadie del grupo del PP en la Diputación la ha llamado después de su posición, ni la portavoz, Mari Carmen Contelles, ni ningún diputado le ha reprochado personalmente la decisión que mantuvo. "Tengo suficiente criterio para saber qué hacer", ha dicho, y ha señalado que ella sí llamó al presidente del PP provincial, Vicente Betoret, para explicarle su postura. Contelles y Betoret aspiran a liderar el partido en la provincia de Valencia.

"Le llamé porque es mi presidente y para decirle que me iba a ir del pleno, como avancé a mis compañeros en la reunión del grupo. Fui clara y avisé de que me levantaría", ha descrito y ha explicado que no le parecía "oportuno" votar en contra de las cuentas del Gobierno e intentó que su grupo se abstuviera en la votación.

En esta línea, ha defendido: "Yo pertenezco a un partido nacional y no voy a entrar en hacerle el juego a la izquierda", al tiempo que ha apuntado que los 'populares' necesitan "menos populismo y más pedagogía" para explicar las cosas.

NO ENTIENDE QUE EL PP SE ALINEE CON EL RESTO

En este sentido, ha asegurado que puede "entender" que los cuatro partidos que forman el gobierno de la Diputación --PSPV, Compromís, València en comú y EU-- "necesiten criticar la actuación del Gobierno central y votar en contra de los PGE", pero ha destacado que no entiende que los miembros del PP "tengan que alinearse con eso".

La edil y diputada provincial ha comentado que cuando hace aproximadamente un mes en la reunión que su grupo celebró antes del pleno de abril, ella ya explicó que se oponía a respaldar una iniciativa contra los PGE. Así, ha precisado que la intención de la corporación provincial era que la propuesta llegara al pleno como una declaración institucional, para lo que debería contar con el respaldo de toda la corporación y ha dicho que no pudo ser así y se tuvo que tramitar como una moción porque ella se negó a apoyarla.

"Lo dije así en al reunión del grupo. Yo dije que no lo aceptaba como declaración institucional y no pudo ser declaración institucional con la oposición de uno, y pasa a moción", ha relatado. En el pleno de abril se quedó el punto sobre la mesa y se abordó este martes, en el correspondiente a mayo, como moción.

Igualmente, ha apuntado que en ese tiempo ha habido "gestos" del gobierno central que "hacen pensar que las cosas no son como se veían hace mes y medio". "Esto no se puede obviar y no me parecía oportuno votar en contra", ha justificado. A este respecto, ha citado las recientes visitas del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a Valencia "comprometiendo inversión".

La edil ha considerado que los PGE son "un tema importante para tratar con seriedad". "Con la financiación no tengo dudas y la postura es clara: Es necesario un cambio de modelo. Pero un caso distinto son los PGE 2017, que se han tenido que consensuar con mucha gente porque no tenemos mayoría absoluta y se tienen que ejecutar en seis meses y es absurdo poner cosas que no se van a ejecutar", ha resumido.