Betoret (PPVAL) dice que perder la votación del COC era "un escenario" al ser una Junta heredada que no le "beneficiaba"

Etiquetas

El presidente del PP de la provincia de Valencia y candidato a la reelección, Vicente Betoret, ha asegurado este jueves que perder la votación del Comité Organizador del Congreso (COC) en la Junta Directiva Provincial del miércoles "era un escenario". "Era una Junta que heredé y no cambié; no me beneficiaba nada", ha apuntado.