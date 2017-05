Bonig insta a Betoret a decir qué modelo "le gusta" para el Congreso provincial y reclama que se llegue a un acuerdo

Etiquetas

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha instado al candidato a la reelección como presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, a definir qué modelo de elección "le gusta" para el próximo Congreso y ha incidido en que "las partes tendrán que llegar a un acuerdo".

La líder de los 'populares' valencianos ha hecho estas manifestaciones a los medios en Alicante, después de que ayer otra de las candidatas a presidir el PPVal, Mari Carmen Contelles, se inclinara por el modelo 'Sevilla'. Bonig ha opinado que a la dirección regional "en principio" le parece "bien" y "se aceptaba" para llegar una "única candidatura", aunque "previa a la participación".

El modelo propuesto supone elaborar una única lista en la que se integren las diferentes alternativas, basada en la representatividad obtenida a través del voto de los afiliados, de modo que el candidato de la lista ganadora en la primera votación ocuparía la presidencia mientras que la otra candidatura daría una terna de nombres para la secretaría general.

Ante ello, Isabel Bonig ha manifestado: "No nos tiene que gustar sí o no, nos gustan todas las fórmulas". "Lo que queremos es que haya un acuerdo", ha advertido y ha reiterado que "las partes se tendrán que poner de acuerdo". "Por lo que yo sé, la señora Contelles quería, y el señor Betoret tendrá que decir qué modelo le gusta, si uno u otro. No tenemos ningún problema".

Así, ha mantenido que, en cualquier caso, el modelo debe estar contemplado en los estatutos para que "haya participación, se desbloquee y que la gente pueda participar con lealtad", y ha zanjado: "Nosotros no tenemos nada que decir".

Este jueves, la candidatura de Vicente Betoret, por boca de su 'número 2', Vicente Ferrer, señalaba a Europa Press su preferencia por un cónclave en el que haya dos vueltas, "tal y como marcan los estatutos", con el fin de "defender la democracia hasta sus últimas consecuencias".

PRIMARIAS PSOE

Por otro lado, y preguntada por la situación del PSOE, Bonig ha evitado entrar a valorar cuestiones internas de otro partido y se ha mostrado "respetuosa".

Sin embargo, ha evidenciado que pese al respaldo de Ximo Puig hacia Susana Díaz, en la Comunitat el PSPV ha optado por Pedro Sánchez que "ha ganado. Pero es algo que tendrán que gestionar. Desde el PP nada que decir".

"Simplemente pensamos que el 'president' Puig cuenta con el PPCV para sacar adelante todos los grandes proyectos que esta Comunitat necesita", ha reiterado la dirigente 'popular', que ha recordado que ya se lo dijo. Por ello, ha lamentado que Puig le haga un "flaco favor al PSPV, escorándose tanto a la izquierda y siendo rehén de Compromís".

"Se sacan más cosas con el diálogo que con la confrontación que ha adquirido la señora Oltra, que obedece a una estrategia electoral para ser la primera fuerza política de la izquierda en esta Comunitat y espero que el 'president' Puig pueda enderezar ese camino".

Y ha apostillado: "Prefiero la moderación del PSPV y la responsabilidad y el sentido de gobierno, que no la radicalidad de la señora Oltra y de Compromís".