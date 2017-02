Bonig advierte que el PPCV "no acepta chantajes" en la elección del CJC y no votará al candidato de Podemos

Etiquetas

La portavoz del grupo popular en las Corts, Isabel Bonig, ha advertido este miércoles que su formación "no acepta chantajes" en la elección de miembros del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y ha reiterado que no pueden votar al candidato de Podemos porque desde su grupo han pedido una comisión sobre CEPS "y está íntimamente relacionado con esa fundación".

Bonig se ha pronunciado así en declaraciones en las Corts sobre la elección de los miembros de este órgano consultivo, ante la que ha dicho: "Estamos abiertos al diálogo, a la participación, pero no al chantaje y la mentira, no lo vamos a permitir. Hemos sido prudentes, pero estamos viendo cómo salen el resto de formaciones y ya es hora de salir".

Así, ha explicado que en una Junta de Síndics "Compromís y PSPV dijeron que teníamos que elegir los tres miembros y que debíamos elegir la oposición, que ellos se retiraban y hacían dejación de funciones". "Aquí hay un responsable, que es el PSPV. El portavoz, Manuel Mata, se debe reunir con todos los grupos, incluido el PPCV, y conmigo no se ha reunido", ha indicado.

La portavoz 'popular' ha explicado que se reunió con los portavoces de Podemos, Antonio Montiel, y de Ciudadanos, Alexis Marí, y les trasladó la postura del PPCV, que es votar a su candidato.

"Y no vetamos a nadie, pero no podemos votar al candidato de Podemos cuando hemos pedido una comisión de investigación de CEPS --rechazada en las Corts-- y su candidato está íntimamente relacionado con esa fundación y no nos parece que ofrezca objetividad. Nosotros no vamos a hacer campaña en contra, pero no lo vamos a votar, votamos a nuestro candidato porque nos toca por representatividad", ha aseverado.

Según Bonig, hay un chantaje al que se les quiere someter y "si PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos han llegado a un acuerdo no entiendo qué problema hay en que el PPCV vote a su candidato y el resto a sus candidatos y al del PPCV si quieren acuerdo" porque "Siempre ha sido así".

"Nos piden algo que no fueron capaces de hacer en otras situaciones", ha reiterado Bonig, que ha calificado de "grave" ese "chantaje". Además, ha afirmado que en la reunión a tres quedaron en que volverían a llamar y ni Montiel ni Marí lo han hecho, aunque ha insistido en que "el problema no son ellos, es el PSPV, que tiene la obligación de liderar, porque es quien gobierna en la Generalitat".