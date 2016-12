ABEL CABALLERO CREE QUE PEDRO SÁNCHEZ PERCIBE QUE SU TIEMPO YA PASÓ

Etiquetas

El presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, interpretó este miércoles que Pedro Sánchez “a medida que pasa el tiempo percibe que su tiempo de secretario general irreversiblemente pasó”, y que “debe dar un paso al lado” como hicieron otros anteriores líderes socialistas “sin mayores espectáculos”.Así lo manifestó en declaraciones a laSexta recogidas por Servimedia, en las que aseguró que respeta “mucho” a Sánchez y a los casi 70 cargos intermedios del PSOE que le pidieron ayer que formalice su candidatura a las primarias previas al próximo Congreso Federal del PSOE.No obstante, en seguida deslizó que Sánchez “a medida que pasa el tiempo se va dando cuenta de que debe dar un paso al lado y que el hueco lo ocupen otros”. Según recordó, “otras veces se hizo sin mayores espectáculos”, cuando los ex secretarios generales Joaquín Almunia y Alfredo Pérez Rubalcaba dimitieron tras sendas derrotas electorales, como las que a su juicio sufrió Sánchez.“Creo que Pedro, a medida que pasa el tiempo, percibe que su tiempo de secretario general irreversiblemente pasó”, sugirió, y recomendó que el PSOE adopte “un rumbo nuevo con dirigentes nuevos”. Ésta fue, a su juicio, la ”decisión democrática” que tomó el Comité Federal del 1 de octubre cuando tumbó el calendario congresual propuesto por la Ejecutiva de Sánchez y éste dimitió y se constituyó la Gestora.Para el presidente de la FEMP, hablar de aquello como una “conspiración”, como esta mañana lo definió el diputado vasco del PSOE Odón Elorza, “está en la prehistoria de este partido”. Él dijo que no tolera esta definición porque él votó contra Sánchez en el Comité Federal del 1 de octubre y no participó de ninguna conspiración. “Son teorías pobres, mediocres, indignas de socialistas”.Caballero, notorio partidario de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para liderar el PSOE, una “magnífica candidata”, por su “listón de éxitos políticos y electorales” afirmó que, cuando se convoquen las primarias, volverá a pedirla que se presente, como ya hizo en las de 2014.Por el contrario, deslegitimó implícitamente como candidato al expresidente del Congreso de los Diputados Patxi López al subrayar que “formó parte de este proyecto (el de Sánchez) que nos llevó a un mal resultado”. Una vez más, restó importancia a que el Congreso Federal se celebre un mes antes o después, avalando que “la Gestora está trazando muy bien el ritmo del partido”.