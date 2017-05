DÍAZ CIERRA CAMPAÑA CON CRÍTICAS A PODEMOS MIENTRAS SÁNCHEZ REIVINDICA EL 15-M

Etiquetas

Susana Díaz cerró hoy su campaña para liderar el PSOE asegurando que si es secretaria general no dejará a Podemos “interferir” en la formación socialista, mientras Pedro Sánchez reivindicó el espíritu democrático del 15-M frente a la “involución” que considera puede traer la presidenta andaluza respecto a su trato con la militancia. Los dos principales candidatos a encabezar el PSOE tras las primarias de este domingo cerraron su campaña en Trujillo (Cáceres) y Madrid, respectivamente, mientras que Patxi López celebró un mitin en Bilbao.El exlehendakari reclamó en la capital vizcaína el “único voto útil” para salvar a su partido del “choque de trenes” y destacó que él llegó a presidir el Gobierno vasco levantando la bandera de la paz "entre fuegos cruzados".La primera en intervenir este sábado en el último día de la campaña de las primarias fue Díaz, quien aseguró, en la Casa del Pueblo de Trujillo (Cáceres), que su intención es volver a “unir” el PSOE sin renunciar a su historia y sin dejar a Podemos “interferir en la libre voluntad de los socialistas”.Acompañada por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la candidata a la Secretaría General socialista reiteró sus “ganas de levantar el PSOE”, que es “lo mejor que le ha pasado a España”. “Vamos a unir al PSOE”, afirmó, aunque abogó por no renunciar a la historia del partido, porque ella no quiere una nofrmación “que pretende ser otra cosa” a la que es, en tácita referencia a la supuesta tendencia de su rival, Pedro Sánchez, a acercarse a Podemos. “Mal negocio haríamos si alguno reescribiera nuestra historia”, afirmó.“SORTEANDO LOS DIQUES”Por su parte, Sánchez, en su mitin de cierre de campaña en el Parque de Berlín de Madrid, dijo que comparte las reivindicaciones del 15-M de una democracia más abierta, algo que contrapuso a la “involución” que ve en que Díaz rechace consultas a la militancia. “No consultar a la militancia es esconder a la militancia”, afirmó. El exlíder socialista aludió a los “nueve largos meses” en los que “se ha cometido el error de dejar sin líder al PSOE”. Además, agradeció a las plataformas que se organizaron pidiendo “primarias ya” y han seguido luchando y “sorteando todos los diques que nos han puesto por delante”.López planteó por última vez la elección de mañana como una entre un PSOE unido, que es a lo que más teme el PP (frente a lo que se arrogan sus rivales, Pedro Sánchez y Susana Díaz), o un partido que termine destruido por la división. A su vez, López se refirió a que su objetivo es “salvar al PSOE”, porque Díaz y Sánchez lo llevan al “choque de trenes” y a la desaparición del partido. Según dijo, no querer ver eso es “irresponsable”.