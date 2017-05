PSOE. LOS TRES CANDIDATOS YA AGUARDAN EN FERRAZ EL DESENLACE DE LAS PRIMARIAS

Etiquetas

Los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, Susana Díaz y Pedro Sánchez, ya aguardan en la sede de Ferraz con sus equipos el desenlace de las elecciones primarias de este domingo.La primera en llegar fue la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a las 19.45 horas. Se aproximó hasta Ferraz sólo con algunos de los más próximos de su equipo y, unos pasos por detrás, su marido, José María Moriche. En medio de una gran expectación mediática, que le impedía caminar, Díaz atendió unas cuantas preguntas de los periodistas. Se mostró "contenta" y "agradecida" y dijo que lo que corresponde ahora es aguardar a que se anuncien los resultados. "Ahora vamos a esperar, que queda muy poquito para que al final triunfe la fiesta de la democracia en el PSOE", dijo la mandataria autonómica. Cuando ya tenía casi dentro de la sede, se le preguntó si esta noche habrá foto de la unidad en el partido, a lo que respondió con un “seguro”. Apenas tres minutos después, llegó el ex presidente del Congreso y diputado por Vizcaya, Patxi López. Acompañado por su mujer, Begoña Gil, y su coordinador de campaña, Rodolfo Ares. "LA UNIDAD ES UNA OBLIGACIÓN"Muy animado, fue saludando a algunos simpatizantes que le querían estrechar la mano en la acera de Ferraz, mientras se escuchaba incluso un ‘aupa Patxi’ desde uno de los balcones de las viviendas frente a la sede socialista. En algunos balcones de estas casas colgaban banderas de España y del Real Madrid e incluso se cantaron el primer gol de los ‘blancos’ en La Rosaleda ante el Málaga.López aseguró que debe haber foto de la unidad porque "la unidad ya no es una opción, es una obligación y estaremos todos juntos". La 'foto de la unidad' entre él, Susana Díaz y Pedro Sánchez se producirá "si no es esta noche, será mañana o será pasado mañana". En esta línea, añadió que "hoy los militantes deciden y mañana todos juntos a caminar otra vez por el socialismo", en referencia a que el PSOE debe unirse tras la votación de este domingo. Insistió al respecto en que los socialistas han demostrado con estas primarias "que tenemos muchísimas ganas de recuperar al partido" y elegir a su nuevo secretario general, pero que desde este lunes deben "empezar a trabajar para la sociedad española".SÁNCHEZ GUARDA SILENCIOEl ex secretario general del PSOE y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, se hizo de rogar y llegó pasadas las 20:15 horas a la sede federal del partido en Ferraz. Pese a que los miembros de su equipo habían llegado a pie hasta la sede, Sánchez fue el último de los candidatos y lo hizo en coche, acompañado de su mujer, Begoña Gómez. Acto seguido se sumó a su equipo que ya aguardaba en el despacho que se ha habilitado para esta candidatura en la tercera planta. Los primeros en llegar fueron los miembros de la candidatura de Sánchez. Muy sonrientes estaban los coordinadores de la candidatura, los diputados Adriana Lastra y José Luis Ábalos, así como las ex ministras Carmen Calvo y Beatriz Corredor, entre otros.