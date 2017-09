(AVANCE) CATALUÑA. DIVISIÓN EN EL PSOE POR LA POSICIÓN CONTRARIA A LA INICIATIVA DE CIUDADANOS

Etiquetas

Cuatro diputados del PSOE votaron esta tarde abstención en la proposición no de ley de Ciudadanos de apoyo al Gobierno y a las instituciones del Estado frente al desafío independentista y a la consulta del 1 de octubre.En concreto, lo hicieron la exportavoz parlamentaria Soraya Rodríguez y los diputados andaluces Gregorio Cámara, Antonio Pradas y Juan José Díaz Trillo. Las diferencias en el Grupo Parlamentario fueron tan evidente que en el patio del Congreso se formó un grupo de diputados contrarios a la posición de la dirección y que debatían sobre el sentido del voto.El expresidente manchego José María Barrera, partidario de no votar en contra, ejerció de contacto con la dirección del Grupo Parlamentario y dialogó con la portavoz Margarita Robles.No obstante, al término de la votación, Pradas explicó que todo había sido un “error” y que han votado abstención porque habían escuchado que ese era el sentido del voto pero al final “no nos ha dado tiempo a reaccionar”.Tras estas palabras, Pradas insistió en que los diputados socialistas andaluces “estamos con la dirección del grupo” con “independencia de la oportunidad” de la iniciativa que de Ciudadanos, la cual criticó.“Estamos con la dirección del grupo, reiteró, porque en este momento además “tenemos que mostrar todos unidad” y “ninguna duda”, remachó el coordinador de los escaños del PSOE andaluz.Diputados socialistas consultados por Servimedia mostraron su incomprensión ante el giro en la posición del partido porque, dicen, en la reunión del grupo de esta mañana se inclinaban por el apoyo y finalmente la votación ha sido en contra.Coherente con su posición se mostró Soraya Rodríguez quién explicó que no podía votar en contra porque estamos en “situación de extrema gravedad” y “con la que está cayendo no podía votar no”.