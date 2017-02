CIUDADANOS DEFINE ESTE FIN DE SEMANA SU ESTRATEGIA PARA SALTAR A LOS GOBIERNOS

Etiquetas

Ciudadanos celebra este fin de semana su IV Asamblea General con el objetivo prioritario de definir la estrategia que pueda conducir al partido a entrar en los gobiernos, o incluso a liderarlos, a partir del próximo ciclo electoral que comenzará, previsiblemente, en 2019.El liderazgo de Albert Rivera se mantiene inamovible a pesar del crecimiento de voces internas que cuestionan su gestión. Su continuidad durante otro mandato fue aprobada por el 86% de los votos en unas primarias en las que apenas participó un tercio de los militantes con derecho a voto. Desde la plataforma TranCsparencia y desde algunos otros ámbitos de la militancia, por ejemplo quienes respaldan las tesis de Carolina Punset, acusan a la dirección de haber renunciado a sus principios para crecer electoralmente. Haciendo caso omiso de esas críticas, la dirección encabezada por Albert Rivera lleva ya una semana ejerciendo sus funciones. Son 37 integrantes con una Permanente en la que está el núcleo duro de colaboradores más cercanos al presidente. Su liderazgo no tendrá contestación en la Asamblea, en la que cuenta, según los datos de la Comisión de Garnatías, con alrededor del 70% de los compromisarios que tendrán voz y voto para definir los nuevos Estatutos, la estrategia y el ideario del partido para los próximos años. La Asamblea comenzará con la presentación del informe financiero, por parte del responsable de Cuentas, y después del informe de gestión política, que expondrá Albert Rivera. En el anterior cónclave el partido apenas tenía tres diputados en Cataluña y un puñado de concejales, y ese crecimiento y su influencia ahora en el Gobierno de Mariano Rajoy y en varios gobiernos autónomicos será el eje de su discurso. Después los compromisarios se dividirán en los tres grupos para debatir las enmiendas a cada una de las ponencias, todo a puerta cerrada. Entre esas enmiendas hay varias que centran la atención de sus defensores: una a la totalidad del texto sobre ideario para que el partido recupere la socialdemocracia como fuente ideológica inspiradora junto al liberalismo. Esa enmienda se impuso en numerosas agrupaciones y ha llegado viva a la Asamblea. Sus impulsores intentarán conseguir el respaldo necesario para transaccionar con la dirección y que esa familia ideológica no sea aparcada del ideario de Ciudadanos. Se debatirán otras enmiendas sobre Estatutos, por ejemplo para no endurecer tanto como pretende la dirección las sanciones a los militantes que discrepen públicamente de la línea política. El gran debate en el que la dirección quiere poner el foco es la posibilidad de entrar en los gobiernos a partir del próximo ciclo electoral, en 2019 con elecciones municipales y autonómicas y al año siguiente con las generales. En ese punto hay coincidencia generalizada y solo algunas voces plantean que pueda ser antes. Rivera quiere salir de la Asamblea con una estructura de partido y una estrategia acorde al tamaño de Ciudadanos en la actualidad y a sus posibilidades de seguir creciendo. Enfatiza, en ese sentido, la unidad interna y su experiencia en los gobiernos municipales y autonómicos para preparar la entrada a esos ejecutivos. El objetivo, dicen en Ciudadanos, es estar en condiciones de gobernar a partir de 2019, incluso de liderando esas mayorías. Con ese mensaje Rivera clausurará la Asamblea el domingo, después de haber elegido a los miembros del Consejo General, que si se aprueban las reformas estatutarias previstas tendrá 125 miembros elegidos en listas abiertas entre los compromisarios.